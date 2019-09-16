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Tepebaşı’nda stajyerler için iş güvenliği eğitimi

Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki stajyer öğrencilere iş güvenliği ve işe başlama eğitimi verildi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 14:04
Tepebaşı’nda stajyerler için iş güvenliği eğitimi

Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki stajyer öğrencilere iş güvenliği ve işe başlama eğitimi verildi.


Tepebaşı Belediyesi bünyesinde staj yapan öğrencilere, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde iş güvenliği ve iş güvenliği eğitimi verildi. Encümen Salonu’nda uzmanlar tarafından gerçekleştirilen eğitimde, haftanın 3 günü belediyede staj yapan 25 lise öğrencisine, güvenlik eğitimi ile birlikte stajları süresince uymaları gereken kurallar aktarıldı.


Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de öğrencilere, başarılı bir staj dönemi diledi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 14:04
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