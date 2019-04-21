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Tenis: TEB BNP Paribas İstanbul Cup

- Ana tablo maçlarının kuraları çekildi- İlk turda Türk tenisçilerden Çağla Büyükakçay, Rusya'dan Kuznetsova'yla, Pemra Özgen ise İsveçli Peterson'la eşleşti

21 Nisan 2019 Pazar 19:50
Tenis: TEB BNP Paribas İstanbul Cup


İSTANBUL (AA) - TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçlarının kuraları çekildi.

Esenyurt'taki Spor Toto Tennis Park'ta yarın başlayacak ana tablo maçlarında, Türk tenisçi Çağla Büyükakçay, iki grand slam şampiyonluğu bulunan Rus raket Svetlana Kuznetsova'yla eşleşti.

Bir diğer Türk tenisçi Pemra Özgen ise İsveçli raket Rebecca Peterson'la karşı karşıya gelecek.

Eleme maçlarının devam ettiği turnuvada, Türk tenisçi İpek Öz de ana tabloya kalmak için mücadele ediyor.

Turnuvada yarın ana tabloda Pemra Özgen korta çıkarak Peterson'la mücadele edecek.


- Çiftlerde de eşleşmeler belli oldu


Turnuvada çiftler kategorisinde de eşleşmeler belli oldu.

Türk tenisçilerden Çağla Büyükakçay-Pemra Özgen çifti, 1 numaralı seribaşı Timea Babos (Macaristan)-Kristina Mladenovic (Fransa) ikilisiyle eşleşti.

Melis Sezer-İpek Soylu çifti ise Avustralya'dan Monique Adamczak-Jesica Moore ikilisiyle ilk turda mücadele edecek. Melis ve İpek, çiftlerde ilk maçına yarın çıkacak.


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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 19:50
  1. Çağla Büyükakçay
  2. Rebecca Peterson
  3. Svetlana Kuznetsova
  4. TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası
  5. tenis

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