Tenis: İstanbul Challenger TED Open

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin en köklü tenis organizasyonu İstanbul Challenger TED Open'ın basın toplantısı gerçekleştirildi.

Bu sene 72. kez düzenlenen organizasyonun TED Spor Kulübünde gerçekleştirilen toplantısına Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, TED Spor Kulübü Başkanı Mehmet Tınaz, İstanbul Challenger TED Open Turnuva Direktörü Melis Yafe, A Milli Erkek Takımı Kaptanı Marsel İlhan ve milli tenisçi Altuğ Çelikbilek katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Cengiz Durmuş, bu sene turnuvanın düzenlenebilmesi için çok başarılı bir süreç yürütüldüğünü belirterek, "Türkiye Tenis Federasyonu olarak hedefimiz Türkiye'nin bir tenis ülkesi olabilmesi. Bu noktada dünyanın en iyi sporcularını yetiştirme çabasıyla yıllardır ürettiğimiz projeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Geldiğimiz noktada Türkiye tenis ülkesi olabilme yolunda çok önemli basamakları aşarak bu noktalara geldi. Dünyanın en fazla turnuva düzenleyen ve en başarılı organizasyonlarını yapan ülkeleri arasındayız." ifadelerini kullandı.

İstanbul Challenger TED Open'ın 72. kez düzenlendiğinin altını çizen Durmuş, "Türkiye'nin çok önemli bir değeri olan turnuvamız en iyi Challenger turnuvası seçildi. Bunlardan bahsetmek Türkiye'yi tenis ülkesi yapabilme hedefi olan bir yönetici olarak da beni çok mutlu ediyor. Dünyanın en iyi sporcuları 1946'dan bu yana bu turnuvada boy gösterdi. Bu köklü turnuvaya sahip çıktığı ve ev sahipliği yaptığı için TED Spor Kulübü'ne bir kez daha teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.





- Mehmet Tınaz: "ATP, turnuvanın yapılabilmesi için açık destek verdi"





TED Spor Kulübü Başkanı Mehmet Tınaz, turnuvayı düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Profesyonel Tenisçiler Birliğinin (ATP) desteğinin önemine dikkati çeken Tınaz, şunları kaydetti:

"ATP, turnuvanın yapılabilmesi için açık destek verdi. ATP, 'Siz bu turnuvayı yeter ki yapın biz tüm desteğimizi veriyoruz' dedi. Bu gerçekten bizi çok gururlandırdı. Biz de eylül ayındaki turnuvayı bu tarihte yapma kararı aldık. Güzel maçlar oynanacağına inanıyorum. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'a ve Koza'nın sahibi Şükrü İlkel'e destekleri için teşekkür ediyorum. Bu turnuvayı yapabildiğimiz için çok mutluyuz. Önümüzdeki hafta yine TED kortlarında Cumhuriyet Kızları turnuvamız olacak, oraya da çok iyi katılımlar var. İki hafta Türk tenisi bir şölen yaşayacak. Umarım erkeklerde ve kızlarda yüzümüzü güldüren sonuçlar olur. Amacımız bir oyuncumuzu şampiyon görebilmek."

İstanbul Challenger TED Open Turnuva Direktörü Melis Yafe ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerle ilgili bilgi vererek, "Oyuncularla birebir temas halinde çalışacak 25 kişilik ekibimiz geçen hafta test oldu. Hepsi negatif. Kulübümüz büyük bir alanda bulunuyor, gelen misafirlerimiz için çeşitli geçiş alanları düzenledik. Dün 150 kişilik bir grup test oldu. Perşembe günü 80 kişiyle testler devam edecek. Bu konuya oldukça önem veriyoruz." şeklinde görüş belirtti.

