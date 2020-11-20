  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Tenis: ATP Finalleri
Spor

Tenis: ATP Finalleri

Erkekler sezon sonu turnuvasında Sırp Djokovic, Alman Zverev'i 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-20 18:56:37 -
Tenis: ATP Finalleri

İSTANBUL (AA) - Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Sırp Novak Djokovic, Alman Alexander Zverev'i 2-0 yenerek yarı finale kaldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri, 6. gün maçlarıyla devam etti.

Tokyo 1970 Grubu karşılaşmalarının oynandığı 6. günün açılış maçında, 1 numaralı seri başı Djokovic ile 5 numaralı seri başı Zverev karşılaştı.

Djokovic, bir saat 37 dakika süren mücadelede rakibini 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Üç maçta iki galibiyete ulaşan Sırp tenisçi, daha önce 5 şampiyonluk yaşadığı sezon sonu turnuvasının yarı finalinde Avusturyalı Dominic Thiem ile eşleşti. Bir galibiyet, iki mağlubiyete sahip Zverev ise elendi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sokağa çıkma yasağı başlıyor! İşte bu akşam saat 20:00'de başlayacak yasaklar...
Gündem

Sokağa çıkma yasağı başlıyor! İşte bu akşam saat 20:00'de başlayacak yasaklar...

Koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma yasağı bu akşam saat 20:00'de başlıyor. 65 yaş üstü vatandaşlar hangi saa..
Türk doktorların bulduğu Kovid-19 aşısının fiyatı açıklandı
Korona Virüs

Türk doktorların bulduğu Kovid-19 aşısının fiyatı açıklandı

Türk bilim insanlarının sahibi olduğu BioNTech ile Amerikalı Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının maliyetinin Avrupa Birliği'nde yaklaşı..
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gündem

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan faiz kararı ile ilgili mesajlar verdi.
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay