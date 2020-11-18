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Spor Tenis: ATP Finalleri
Spor

Tenis: ATP Finalleri

Erkekler sezon sonu turnuvasında Alman Zverev, Arjantinli Schwartzman'ı 2-1 mağlup etti

Yeniakit Publisher
2020-11-18 20:00:58 -
Tenis: ATP Finalleri

İSTANBUL (AA) - Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Alman Alexander Zverev, Arjantinli Diego Schwartzman'ı 2-1 yendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri, dördüncü gün maçlarıyla devam etti.

Tokyo 1970 Grubu karşılaşmalarının oynandığı dördüncü günün açılış maçında, 5 numaralı seribaşı Zverev ile 8 numaralı seribaşı Schwartzman karşılaştı.

Zverev, 2 saat 12 dakika süren mücadelede rakibini 6-3, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup etti. Alman tenisçi, 2018'de şampiyonluk yaşadığı sezon sonu turnuvasında çıktığı ikinci maçta ilk galibiyetini aldı. Schwartzman ise ikinci karşılaşmasını da kaybetti.


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