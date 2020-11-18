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Spor Tenis: ATP Finalleri
Spor

Tenis: ATP Finalleri

Erkekler sezon sonu turnuvasında son şampiyon Yunan Tsitsipas, Rus Rublev'i 2-1 mağlup etti

Yeniakit Publisher
2020-11-18 01:28:36 -
Tenis: ATP Finalleri

LONDRA (AA) - Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Yunan Stefanos Tsitsipas, Rus Andrey Rublev'i 2-1 yendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri, üçüncü gün maçlarıyla devam etti.

Londra 2020 Grubu karşılaşmalarının oynandığı üçüncü günün kapanış maçında, 6 numaralı seribaşı Tsitsipas ile 8 numaralı seribaşı Rublev karşılaştı.

1 saat 55 dakika süren mücadelede rakibini 6-1, 4-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup eden son şampiyon Tsitsipas, sezon sonu turnuvasındaki ilk galibiyetini aldı.


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