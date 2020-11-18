Tenis: ATP Finalleri
Erkekler sezon sonu turnuvasında son şampiyon Yunan Tsitsipas, Rus Rublev'i 2-1 mağlup etti
LONDRA (AA) - Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Yunan Stefanos Tsitsipas, Rus Andrey Rublev'i 2-1 yendi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri, üçüncü gün maçlarıyla devam etti.
Londra 2020 Grubu karşılaşmalarının oynandığı üçüncü günün kapanış maçında, 6 numaralı seribaşı Tsitsipas ile 8 numaralı seribaşı Rublev karşılaştı.
1 saat 55 dakika süren mücadelede rakibini 6-1, 4-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup eden son şampiyon Tsitsipas, sezon sonu turnuvasındaki ilk galibiyetini aldı.