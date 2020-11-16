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Spor Tenis: ATP Finalleri
Spor

Tenis: ATP Finalleri

Erkekler sezon sonu turnuvasında Sırp Djokovic, Arjantinli Schwartzman'ı 2-0 mağlup etti

Yeniakit Publisher
2020-11-16 18:56:35 -
Tenis: ATP Finalleri

İSTANBUL (AA) - Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Sırp Novak Djokovic, Arjantinli Diego Schwartzman'ı 2-0 yendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri, ikinci gün maçlarıyla devam etti.

Tokyo 1970 Grubu karşılaşmalarının oynandığı ikinci günün açılış maçında, 1 numaralı seri başı Djokovic ile 8 numaralı ser ibaşı Schwartzman karşılaştı.

Bir saat 18 dakika süren mücadelede rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Djokovic, daha önce 5 şampiyonluk yaşadığı sezon sonu turnuvasına galibiyetle başladı.


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