Tendon yaralanması nedir? Tendon yaralanması nasıl tedavi edilir? Tendon kopması nedir nasıl tedavi edilir? Tendon yırtılması nedir?

Topuğun hemen yukarısında yer alan tendon, son derece gergin ve sert bir yapı olarak bilinir. Bununla birlikte vücudumuz içerisinde kas gruplarını birbirine bağlayan tendonlar da bulunur. Tendonlar son derece sert bir yapıya sahipken, vücudumuzun en sert bağ dokularından biri olduğu rahatlıkla söylenebilir. Kas ve kemiklerin birlikte çalışmasını sağlayarak vücut hareketlerini sağlar.

TENDON KOPMASI NEDİR?

Aşiltendon, pazı bölgelerinde yer alan tendonlar, üst ve ön bacakta bulunan tendonlar, kopmaların en çok yaşandığı tendonlar olarak bilinirler. Bu bölgelerde yer alan tendonlar son derece kuvvetlidirler ve kopmaları oldukça zordur. Zaman zaman darbeler nedeniyle kopabilen tendonlar, genel olarak ani yüklerin bindirilmesinden ötürü de kopabilmektedirler. Tendon kopmasıyla birlikte kişi kopma hissi yaşayabilir ve kopma sesi duyabilir.

Tendon hastalıklarının kronikleşme eğilimi ve tekrarlama ihtimali yüksektir. Fizik tedavi, ortopedi ve nöroloji polikliniklerine başvuran hastaların önemli bir kısmı yumuşak doku romatizmalıdır.

TENDON KOPMASI SEBEPLERİ NELERDİR?

Tendon kopması, zayıflı ve fiziksel sebeplere bağlı olarak yaşanan bir sorundur. Yapılan hareketler, hareketsiz bir yaşam sürülmesi, vücudun kaldıramayacağı hareketler yapmak ve daha birçok neden tendon kopmasına sebep olabilir.

KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Sporcularda, orta yaş ve üzeri insanlarda, atletik kapasitesi düşük kişilerde görülme olasılığı yüksektir.

Aşırı kilolu insanlarda daha sık görülür.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Şiddetli ağzı, tendon bölgesinde kütleme, güçsüzlük, ağız yük kaldıramama, hareketsizlik, şekil bozukluğu.