Tendon yaralanması nasıl tedavi edilir? Tendon kopması tedavisi nasıl yapılır? Tendon kopması tedavi türleri nelerdir?

Tendon kopmasının durumuna göre söz konusu tedavi seçeneklerine başvurulur.

PRP TEDAVİSİ

Tendonun ameliyatsız tedavi edilebilmesi adına kullanılan tedavi yöntemine PRP tedavisi adı verilir. PRP tedavisinde hastanın belirli miktarda kan veya doku alınır. Alınan bu kan veya dokular, laboratuvar ortamında bileşenlerine ayrılır.Elde edilen zengin trombosit yapısı kopmanın olduğu tendon bölgesine aktarılarak, bölgede zarar görmüş dokuların onarılması ve yerlerinin yeniden doldurulması amaçlanır.

CERRAHİ TEDAVİ

Tendonların bir kısmının zarar görmesi durumunda değil de tamamen kopması durumunda başvurulan bir tedavi yöntemidir. Bazen tendon kısmi olarak zarar görebilir ya da tendonun tamamen kopması söz konusu olabilir. Tendonun tamamen kopması durumunda, mutlak suretle hastanın tendon kopması ameliyatına tabi tutulması gerekir.

Tendon kopması ameliyatında, bölgesel olarak bir kesik açılarak tendonlara ulaşılır ve bu tendonlar dikilir. Dikilen tendonlar zaman içerisinde yapı olarak hemen hemen eski haline dönerken, hastanın beslenmesi, fizik tedavi ve hastanın konuya göstermiş olduğu hassasiyet, tendonun tam olarak eski haline dönmesine yardımcı olur.

EVDE TENDON KOPMASI TEVAVİSİ

Dinlenme, buz tedavisi, ağrı kesici uygulaması, ısınma egzersizleri ve yavaş yavaş kuvvetlendirme, evde tedavinin aşamaları olarak bilinir. Tendon tedavisinin hastanedeki kısmı bittikten sonra hasta evine gittiğinde, mutlak suretle dinlenmeye büyük özen göstermelidir. Dinlenme esnasında belirli hareketler yapılarak tendon yoklaması gerçekleştirilir ve tendonda duyulan en ufak bir ağrı sonucunda hareketlere son verilir.

Belirli aralıklarla bölgesel olarak buz uygulaması yapılır ve bu sayede hem iltihap hem de ağrılar büyük oranda azalır. Buz uygulamasının periyotlarına mutlak suretle uyulmalı ve aksatılmamalıdır. Gün içerisinde belirli egzersizler yapılmalı ve bu egzersizler öncesinde ısınma hareketleri es geçilmemelidir. Bununla birlikte doktor tavsiyesiyle birtakım egzersizler yapılır ve bu egzersizler kademe kademe zorlaştırılarak, tendonun kuvvetlenmesi sağlanır.