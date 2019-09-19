0553 313 94 23

Tendon yaralanması nasıl tedavi edilir? Tendon kopması tedavisi nasıl yapılır? Tendon kopması tedavi türleri nelerdir?

Tendon kopmalarının tedavisinde PRP tedavisi, cerrahi tedavi ve evde tendon kopması tedavisi olmak üzere 3 farklı yönteme başvurulur.

19 Eylül 2019 Perşembe 11:07
Tendon yaralanması nasıl tedavi edilir? Tendon kopması tedavisi nasıl yapılır? Tendon kopması tedavi türleri nelerdir?

Tendon kopmasının durumuna göre söz konusu tedavi seçeneklerine başvurulur.

PRP TEDAVİSİ

Tendonun ameliyatsız tedavi edilebilmesi adına kullanılan tedavi yöntemine PRP tedavisi adı verilir. PRP tedavisinde hastanın belirli miktarda kan veya doku alınır. Alınan bu kan veya dokular, laboratuvar ortamında bileşenlerine ayrılır.Elde edilen zengin trombosit yapısı kopmanın olduğu tendon bölgesine aktarılarak, bölgede zarar görmüş dokuların onarılması ve yerlerinin yeniden doldurulması amaçlanır.

CERRAHİ TEDAVİ

Tendonların bir kısmının zarar görmesi durumunda değil de tamamen kopması durumunda başvurulan bir tedavi yöntemidir. Bazen tendon kısmi olarak zarar görebilir ya da tendonun tamamen kopması söz konusu olabilir. Tendonun tamamen kopması durumunda, mutlak suretle hastanın tendon kopması ameliyatına tabi tutulması gerekir.

Tendon kopması ameliyatında, bölgesel olarak bir kesik açılarak tendonlara ulaşılır ve bu tendonlar dikilir. Dikilen tendonlar zaman içerisinde yapı olarak hemen hemen eski haline dönerken, hastanın beslenmesi, fizik tedavi ve hastanın konuya göstermiş olduğu hassasiyet, tendonun tam olarak eski haline dönmesine yardımcı olur.

EVDE TENDON KOPMASI TEVAVİSİ

Dinlenme, buz tedavisi, ağrı kesici uygulaması, ısınma egzersizleri ve yavaş yavaş kuvvetlendirme, evde tedavinin aşamaları olarak bilinir. Tendon tedavisinin hastanedeki kısmı bittikten sonra hasta evine gittiğinde, mutlak suretle dinlenmeye büyük özen göstermelidir. Dinlenme esnasında belirli hareketler yapılarak tendon yoklaması gerçekleştirilir ve tendonda duyulan en ufak bir ağrı sonucunda hareketlere son verilir.

Belirli aralıklarla bölgesel olarak buz uygulaması yapılır ve bu sayede hem iltihap hem de ağrılar büyük oranda azalır. Buz uygulamasının periyotlarına mutlak suretle uyulmalı ve aksatılmamalıdır. Gün içerisinde belirli egzersizler yapılmalı ve bu egzersizler öncesinde ısınma hareketleri es geçilmemelidir. Bununla birlikte doktor tavsiyesiyle birtakım egzersizler yapılır ve bu egzersizler kademe kademe zorlaştırılarak, tendonun kuvvetlenmesi sağlanır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 11:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ağız içi yarası neden dolur ? Aft nedir ? Ağız yaralarına ne yapılmalı ? Ağız yarasına 1 günde son!
    1. Ağız içi yarası neden dolur ? Aft..
    2. Japonya'da 100 yaş üstü nüfus 71 bini..
    3. Buzdolabına sakın koymayın!..
    4. Hedef 'Nuh'un Gemisi'ni UNESCO..
    5. İsrail güçleri 23 Filistinliyi tutukladı
    6. Karabiberle sigaraya son! Karabiber..
    7. 'Hızır Afet Drone'u ile kazazedelere..
    8. Strese iyi gelen bitkiler nelerdir?..
    9. Tekirdağ'da bulundu! Koparana 60 bin..
    10. Türkiye'den ABD'ye net mesaj:..
    11. Kireçlenme nedir? Kireçlenmeye..
    12. Malul sayılmayan gaziler hâlâ mağdur
    13. Dut yaprağının faydaları nelerdir?..
    14. Kurabiye nasıl hazırlanır? Pudingli..
    15. Türkler’e sandığa gidin çağrısı
    16. Sosyal medya devinden itiraf!..
    17. Renklerin insanlar üzerindeki etkisi..
    18. Tuzla'da evine giderken 3 kişi..
    19. Sapkın fenomeni kimse istemiyor!..
    20. TÜBİTAK 28 personel alacak
    21. Bayraktar: Ukrayna ile türbin..
    22. Daikin Türkiye’den ekonomi ve..
    23. Koltuk Altı Sararmış Beyaz..
    24. Flaş iddia! 'MHP'li üç isim kabineye..
    25. Kayserigaz’ın Genel Müdürü Dinçer..
    26. Yüksek beyaz kan hücreleri neye sebep..
    27. THY’den Xian seferi
    28. Kontrolden çıkan otomobil 11 araca..
    29. Sarı kantoron yağı nedir? Kantoron..
    30. Turkcell ve SAS’tan Bulut Bilişim İş..
    Sütçü İmam, Tilki’yi Maraş’a sokmadı
    Sütçü İmam, Tilki’yi Maraş’a sokmadı
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması!
    İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması!

    Günün Karikatürü

    19 Eylul 2019
    Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın teklifine çarpıcı sözler!
    Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın teklifine çarpıcı sözler!
    Reis’e rest çekenleri gizleyen bakanlık bürokratları!
    Reis’e rest çekenleri gizleyen bakanlık bürokratları!