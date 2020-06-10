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Aktüel

Tencerede uyuşturucu sevkiyatı polis engeline takıldı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan araçta, tencere içinde 3 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:59:50 -
Tencerede uyuşturucu sevkiyatı polis engeline takıldı

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan otomobilde yapılan aramada, tencere içinde 3 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batıdaki kentlere uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphe üzerine durdurulan otomobildeki aramada, tencere içinde 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, sürücü A.K. (20) gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla Bolu Adliyesine sevk edildi.

A.K'nin adliyeye götürülmesi sırasında yakını olduğu öğrenilen bir kişi, basın mensuplarının görüntü almasını engellemek amacıyla şüphelinin üzerini ceketiyle kapatmaya çalıştı.

Polis ekipleri tarafından uzaklaştırılan kişi, gazetecilere "Çocuktur çocuk. Neden çekiyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

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