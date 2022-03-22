  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Tencere yuvarlandı kapağını buldu! Babacan Davutoğlu'nu ziyaret etti
Gündem

Tencere yuvarlandı kapağını buldu! Babacan Davutoğlu'nu ziyaret etti

AK Parti'deyken Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olması için çalışmalar yürüttüğünü itiraf eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kendi gibi AK Parti’de siyaset yapan ve o dönemde “Bir gün bu davaya ihanet edersem yüzüme tükürün” diyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 20:16:00 -
Tencere yuvarlandı kapağını buldu! Babacan Davutoğlu'nu ziyaret etti

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Merkezi'ndeki ziyaret yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı. Davutoğlu, görüşme sonunda Babacan'a, aracına kadar eşlik etti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay