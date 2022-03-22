Tencere yuvarlandı kapağını buldu! Babacan Davutoğlu'nu ziyaret etti

AK Parti'deyken Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olması için çalışmalar yürüttüğünü itiraf eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kendi gibi AK Parti’de siyaset yapan ve o dönemde “Bir gün bu davaya ihanet edersem yüzüme tükürün” diyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.