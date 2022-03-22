Tencere yuvarlandı kapağını buldu! Babacan Davutoğlu'nu ziyaret etti
AK Parti'deyken Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olması için çalışmalar yürüttüğünü itiraf eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kendi gibi AK Parti’de siyaset yapan ve o dönemde “Bir gün bu davaya ihanet edersem yüzüme tükürün” diyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.
Gelecek Partisi Genel Merkezi'ndeki ziyaret yaklaşık bir buçuk saat sürdü.
Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı. Davutoğlu, görüşme sonunda Babacan'a, aracına kadar eşlik etti.