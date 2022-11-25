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Yerel Tencere fabrikasında patlama! Yaralılar var
Yerel

Tencere fabrikasında patlama! Yaralılar var

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, tencere, çatal ve bıçak üretimi yapılan fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 17:53:00 -
Tencere fabrikasında patlama! Yaralılar var

Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikanın parlatma bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle 2 işçi yaralandı.

Yaralılar, arkadaşları tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ve itfaiye ekipleri fabrikada inceleme yaptı.

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