Tencere fabrikasında patlama! Yaralılar var
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, tencere, çatal ve bıçak üretimi yapılan fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.
Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikanın parlatma bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Patlama nedeniyle 2 işçi yaralandı.
Yaralılar, arkadaşları tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ve itfaiye ekipleri fabrikada inceleme yaptı.