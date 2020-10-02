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Spor Temsilcimiz Galatasaray Avrupa'ya veda etti
Spor

Temsilcimiz Galatasaray Avrupa'ya veda etti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında deplasmanda Glasgow Rangers'a 2-1 mağlup olarak Avrupa'da havlu attı.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 00:07:00 -
Temsilcimiz Galatasaray Avrupa'ya veda etti

İskoçya ekibi Rangers ile temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi playoff turunda karşılaştı. Glasgow kentindeki Ibrox'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Rangers 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Rangers'ın gollerini 52. dakikada Scott Arfield ve 59. dakikada James Tavernier attı. Galatasaray'ın tek golünü dakika 87'de Marcao attı.

Temsilcimiz Galatasaray'ın Avrupa Ligi macerası sona ererken Rangers gruplara yükselen taraf olmayı başardı.

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