Temsilcilerimizin Uefa Avrupa Ligi Maçları Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

Slovacko Fenerbahçe maçı için geri sayım başlamış durumda. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçına sahne olacak zorlu randevu öncesi merak edilen bilgileri bir araya getirdik. Peki, sarı lacivertli futbolseverlerin merakla beklediği Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında 3-0 mağlup ettiği Çekya ekibi Slovacko ile deplasmanda karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. 3. eleme turu rövanş maçına sahne olacak zorlu randevu öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. Peki, Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı izlenecek? FB maçı bugün mü?



SLOVACKO FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçına sahne olacak Slovacko Fenerbahçe mücadelesi 11 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak.

Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı izlenecek? FB maçı bugün mü?

SLOVACKO FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovacko Fenerbahçe rövanş maçı dijital medya platformu Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı izlenecek?

FENERBAHÇE'NİN PLAY-OFF RAKİBİ KİM OLACAK?

Fenerbahçe ise 3. turda Çekya temsilcisi Slovacko'yu elemesi halinde play-off turunda Avusturya ekibi Austria Wien ile mücadele edecek.

Fenerbahçe, Slovacko'ya elenmesi halinde Konferans Ligi play-off turunda AIK-Shkendija eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya

İlk maçta deplasmanda 1-1 berabere kalan temsilcimiz Konyaspor bu kez kendi evinde kazanarak hem sahadan galibiyetle ayrılmak hem de turu atlamak istiyor.

Rakip Vaduz son 5 karşılaşmasında galip gelemezken bu maçların 3’ünde sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu. Konyaspor ise Süper Lig’e Ankaragücü beraberliği ile başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan müsabakanın yayın akışı detayları da belli oldu.

KONYASPOR VADUZ MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi rövanş mücadelesi 11 Ağustos 2022 Perşembe günü oynanacak. A Spor ekranlarından şifresiz ve canlı izlenebilecek olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Konyaspor, Vaduz’u elemesi halinde Rapid Wien – Neftçi eşleşmesinin kazananıyla play off’larda karşı karşıya gelecek. Rapid Wien ve Neftçi arasında oynanan ilk maçı Neftçi 2-1 kazanmıştı.

Başakşehir Breidablik maçı ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan devam edecek. İlk turu 3-1 üstünlükle tamamlayan ev sahibi ekip, rövanşta alacağı beraberlik ya da az gollü mağlubiyetle dahi turu atlayan taraf olacak. Peki, Başakşehir Breidablik maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Başakşehir Breidablik maçı, Türk futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Başakşehir, galibiyet, beraberlik ya da az gollü mağlubiyette turu atlayan taraf olacak. Peki, Başakşehir Breidablik Maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

BAŞAKŞEHİR BREİDABLİK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Tur Ön Eleme rövanş mücadelesinde Başakşehir, Breidablik'i konuk edecek. 11 Ağustos Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.