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Spor Temsilcilerimiz THY Avrupa Ligi'nde istediğini alamadı
Spor

Temsilcilerimiz THY Avrupa Ligi'nde istediğini alamadı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'e 84-70 yenildi. Gecenin bir diğer maçında Anadolu Efes de LDLC ASVEL'e 75-73 mağlup oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 07:31:00 -
Temsilcilerimiz THY Avrupa Ligi'nde istediğini alamadı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'e 84-70 yenildi.

Sezona Kızılyıldız galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertli ekip, Panathinaikos OPAP'ın ardından ALBA Berlin maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Alman temsilcisi ise bu sezon ilk galibiyetini elde etti.

Anadolu Efes 2 sayıyla mağlup oldu

Gecnin bir diğer mücadelesinde Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi üçüncü haftasında konuk olduğu Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'e 75-73 yenildi.

Organizasyonun son şampiyonu Anadolu Efes, bu sezon ligdeki 3. maçından da mağlup ayrıldı.

 

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