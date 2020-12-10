Temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine ceza yağacak
Türkiye’de yasa gereği temsilci bulundurması gereken yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları bu hafta da gerekli adımı atmazlarsa, daha önce verilen 10 milyon liralık cezalarına 30 milyon lira daha eklenecek.
“Sosyal Medya Yasası” olarak da ifade edilen düzenleme 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girmişti.
Dünyanın çeşitli ülkelerinde temsilcisi bulunan ve ofisler açan sosyal ağ sağlayıcıların Türkiye’de gerekli adımı atmamaları tepki çekti.
Yasa gereği, ilk uyarıda uygulanan cezanın tebliğinden itibaren 30 gün içinde yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal medya şirketlerine bu defa 30 milyon lira idari para cezası kesilecek.