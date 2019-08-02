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Temmuzda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 900 milyon 872 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu- Temmuz ayında en fazla ihracat artışı yüzde 96,2 ile mücevher sektöründe gerçekleşti

02 Ağustos 2019 Cuma 12:31
Temmuzda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı

İSTANBUL (AA) - Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 900 milyon 872 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, 2 milyar 900 milyon 872 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisini 1 milyar 734 milyon 93 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 678 milyon 681 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon takip etti.

Temmuz ayında en fazla ihracat artışı yüzde 96,2 ile mücevher sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 78,6'sını gerçekleştiren sanayi grubunda 2018'in aynı dönemine göre yüzde 8,6 artışla 12 milyar 543 milyon 607 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 11,3'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 7,4'lük yükselişle 1 milyar 802 milyon 602 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,4 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 5,5 azalışla 381 milyon 187 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.


- Avrupa Birliği’nin ihracatımızdaki payı Temmuzda yüzde 48,8


Ülke verilerine bakıldığında en fazla ihracat 1,4 milyar dolarla Almanya'ya yapıldı. Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı ise Temmuzda yüzde 48,8 oldu.

En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 6,4 milyar dolarla İstanbul, 1 milyar 316 milyon dolarla Bursa ve 1 milyar 310 milyon dolarla Kocaeli oldu. En dikkat çekici artışlar ise yüzde 128 artışla 10 milyon dolarlık ihracata ulaşan Kilis, yüzde 66 artışla 27 milyon dolarlık ihracata ulaşan Osmaniye ve yüzde 42 artışla 34 milyon dolarlık ihracata ulaşan Malatya’da yaşandı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2018-2019 temmuz ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 -31 TEMMUZSON12 AYLIK
SEKTÖRLER20182019Değişim('19/'18) Pay(19)(%)2017 - 20182018 - 2019Değişim('19/'18) Pay(18)(%)
I. TARIM1.678.3521.802.6027,411,322.358.28222.701.9111,512,6
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.070.6691.092.3242,06,815.080.06414.842.757-1,68,2
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar veMamulleri 533.362547.2112,63,46.475.8896.715.2593,73,7
Yaş Meyve ve Sebze 104.473132.15726,50,82.434.8982.144.475-11,91,2
Meyve Sebze Mamulleri 125.958130.2603,40,81.536.5861.528.387-0,50,8
Kuru Meyve ve Mamulleri 76.53783.4199,00,51.327.4431.433.8368,00,8
Fındık ve Mamulleri 117.908113.742-3,50,71.811.1841.608.631-11,20,9
Zeytin ve Zeytinyağı 17.98817.132-4,80,1400.276314.927-21,30,2
Tütün 90.15063.430-29,60,4993.989998.4400,40,6
Süs Bitkileri ve Mam.4.2944.97215,80,099.79998.802-1,00,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER202.231212.6045,11,32.461.8032.576.9144,71,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller202.231212.6045,11,32.461.8032.576.9144,71,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ405.452497.67422,73,14.816.4155.282.2419,72,9
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri405.452497.67422,73,14.816.4155.282.2419,72,9
II. SANAYİ11.551.78312.543.6078,678,6130.920.288138.387.1735,776,9
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.034.1691.053.1271,86,612.454.90412.216.601-1,96,8
Tekstil ve Hammaddeleri699.563663.884-5,14,28.511.6468.155.053-4,24,5
Deri ve Deri Mamulleri 149.646166.17711,01,01.667.2501.679.6180,70,9
Halı 184.959223.06620,61,42.276.0072.381.9294,71,3
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.1.473.2301.734.09317,710,916.829.72819.218.81014,210,7
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.473.2301.734.09317,710,916.829.72819.218.81014,210,7
C. SANAYİ MAMULLERİ9.044.3849.756.3887,961,1101.635.656106.951.7625,259,4
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.580.5131.678.6816,210,517.757.47317.637.080-0,79,8
Otomotiv Endüstrisi2.762.7652.900.8725,018,230.939.07730.586.380-1,117,0
Gemi ve Yat148.74388.646-40,40,61.246.923927.839-25,60,5
Elektrik Elektronik871.251950.4509,16,011.275.04811.287.4410,16,3
Makine ve Aksamları611.385683.82811,84,36.851.5017.713.66912,64,3
Demir ve Demir Dışı Metaller 686.917710.3783,44,57.766.5058.120.3184,64,5
Çelik1.260.2451.243.983-1,37,813.161.55315.586.90518,48,7
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri256.352316.50423,52,02.911.4763.281.86512,71,8
Mücevher259.579509.26996,23,23.244.7624.649.24843,32,6
Savunma ve Havacılık Sanayii197.255234.20218,71,51.937.8992.447.76426,31,4
İklimlendirme Sanayii401.513426.8896,32,74.425.4724.592.2793,82,6
Diğer Sanayi Ürünleri7.86712.68661,30,1117.966120.9742,50,1
III.MADENCİLİK403.169381.187-5,52,44.707.3854.386.935-6,82,4
Madencilik Ürünleri403.169381.187-5,52,44.707.3854.386.935-6,82,4
T O P L A M(TİM*)13.633.30414.727.3968,092,3157.985.955165.476.0194,791,9
İhracatçıBirlikleri Kaydından Muaf İhracat415.652510.37022,83,25.231.4205.186.586-0,92,9
ÖZEL İHRACATTOPLAMI14.048.95615.237.7668,595,5163.217.375170.662.6064,694,8
Antrepo veSerbest Bölgeler Farkı683.930720.4745,34,58.417.2459.302.90610,55,2
GENEL İHRACATTOPLAMI14.732.88615.958.2408,3100,0171.634.620179.965.5124,9100,0

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:31
  1. otomotiv ihracatı
  2. TİM

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