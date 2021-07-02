Emekli maaşı ve memur maaşı zammı için sayılı günler kaldı. Emekli ve memur maaşı zammı enflasyon rakamlarına göre gerçekleştiriliyor. Haziran ayı enflasyon rakamları önümüzdeki günlerde açıklanacak. Peki SSK ve Bağ-kur emekli maaşı ve memur maaşı zammı ne kadar olacak 2021?

Temmuz zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre temmuz ayı ile birlikte ödenecek maaşların hesaplaması yapıldı. Tablolarda emeklilerin ve memurların aldığı en düşük maaşlar ve sosyal yardım ödemeleri bulunuyor. Emekli ve sosyal yardım maaşları 5 aylık enflasyon olan yüzde 6.39'a göre hesaplandı.

TABAN AYLIKLAR

Mevcut: % 6.39 - % 7.67

Esnaf emeklisi : 2.167 - 2.305,47 - 2.333,21 TL

Çiftçi emeklisi: 1.722 - 1.832,04 - 1.854,07 TL

SSK (2000 öncesi emekli olan): 2.419,77 - 2.574,39 - 2.605,37 TL

Memur emeklisi: 3.020,66 - 3.213,68 - 3.252,34 TL

Zamlı maaşlar ne zaman belli olacak?

2021 yılının ikinci zammı için geri sayım başladı. Haziran ayı enflasyon oranı 5 Temmuz'da açıklanacak. Bu verinin ardıdnan yılın ilk altı aylık değişimi ortaya çıkacak. Emekli ve memurların maaşlarına 5 Temmuz'da yapılacak zam oranı belli olacak.