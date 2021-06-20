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Ekonomi Temmuz ayında emekli aylığı bağlanan bayram ikramiyesi alır mı?
Ekonomi

Temmuz ayında emekli aylığı bağlanan bayram ikramiyesi alır mı?

Bu ay emekli maaşı bağlanana bayram ikramiyesi verilir mi? Ramazan ve kurban bayramlarında emeklilere ikramiye ödeniyor. Yeni emekli olan vatandaşlar ise kurban bayramında ikramiye almalarının mümkün olup olmadığını araştırıyor. Kurban bayramında ikramiye alabilir miyim? Temmuz ayında emekli olacağım bayram ikramiyesi verirler mi?

Yeniakit Publisher
2021-06-20 22:18:00 -
Temmuz ayında emekli aylığı bağlanan bayram ikramiyesi alır mı?

Her sene ramazan ve kurban bayramlarında emeklilere bayram ikramiyesi veriliyor. 2021 yılında ikramiye tutarı 1000 liradan 1100 liraya yükseltildi. Temmuz ayı içerisinde emekli maaşı bağlanacak olan kişiler, bayram ikramiyesinden yararlanıp yararlanamayacaklarını merak ediyor. Yeni emekli olana kurban bayramında ikramiye var mı?

Temmuz ayında emekli aylığı bağlanan bayram ikramiyesi alır mı?

Temmuz ayı sonuna kadar emekli maaşı bağlanan kişilere, kurban bayramı sebebiyle ikramiye yatacak. Mayıs ayı sonuna kadar emekli olacak vatandaşlara ramazan bayramı ikramiyeleri yatırılmıştı.

Kimler bayram ikramiyesi alıyor?

Ramazan ve kurban bayramında ikramiye alanlar şöyle:

Emekli aylığı alanlar

Yaşlılık aylığı alanlar

Vazife malullüğü aylığı alanlar

Malullük aylığı alanlar

Ölüm aylığı alanlar

Sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar

Şehit yakınları

Gaziler

Muharip gaziler

Güvenlik korucuları

Şampiyon sporcular

Terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alıyor. 

Kurban bayramı ikramiyeleri ne zaman yatar?
Kurban bayramı ikramiyeleri ne zaman yatar?

Ekonomi

Kurban bayramı ikramiyeleri ne zaman yatar?

 

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