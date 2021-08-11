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Temmuz ayı sağlıkta şiddet raporu açıkla
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Gündem Temmuz ayı sağlıkta şiddet raporu açıklandı
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Temmuz ayı sağlıkta şiddet raporu açıklandı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikasının (Sağlık-Sen) Temmuz ayı raporunda 23 saldırganın karıştığı 12 şiddet olayında 22 sağlık çalışanı mağdur olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 19:20:00 - 2021-08-11 19:21:22
Temmuz ayı sağlıkta şiddet raporu açıklandı

yeniakit.com.tr

Kısıtlamaların kalkması, 9 günlük bayram tatili ve insanların rehavete kapılmasıyla COVID-19 vaka sayısında artış yaşanmaya başlanan Temmuz ayı boyunca, sağlık çalışanlarına yönelik 12 şiddet vakası gerçekleşti. 23 saldırgan tarafından gerçekleştirilen olaylarda, 22 sağlık çalışanı şiddet mağduru oldu.

Şiddetin boyutu her geçen gün artıyor

Sağlık-Sen’in Temmuz Ayı Sağlıkta Şiddet Raporunu değerlendiren Genel Başkan Semih Durmuş, şu ifadelere yer verdi: “Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezasız kalması, her geçen gün şiddetin boyutunu artıyor. Faillerin çoğu hakkında herhangi bir işlem bile yapılmıyor. Sağlık çalışanları artık şiddet karşısında iyice çaresiz bırakıldı. Hastaneler, adeta boks ringine döndü. Sağlık çalışanları, ağır iş yükünün yanında bir de şiddet canavarıyla boğuşmak durumunda bırakılıyor. Bu duruma artık “dur” denilmeli, gerekli tüm önlemler alınmalıdır. Sağlıkta şiddete çözüm bulmak, ilgili tüm kurumların sorunu ve sorumluluğudur.”

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