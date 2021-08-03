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Ekonomi Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı kira zam oranı belli oldu!
Ekonomi

Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı kira zam oranı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre enflasyon aylık bazda yüzde 1,80 artış ile yıllıkta yüzde 18.95 oldu. Enflasyon verilerinin açıklanması ile sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracının beklediği zam oranı da belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 10:58:00 -
Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı kira zam oranı belli oldu!

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Ağustos ayı kira artış oranları belli oldu.

TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ağustos ayı için yüzde 15,15 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise, TÜFE 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,15 artış gerçekleşti.

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