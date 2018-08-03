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Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK'in açıkladığı Temmuz ayı enflasyon verilerine göre, tüketici enflasyonu geçtiğimiz ay yüzde 0.55 oldu

03 Ağustos 2018 Cuma 10:05
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Temmuz'da tüketici enflasyonu yüzde 0.55 olarak gerçekleşirken, yıllık bazda yüzde 15,85 oldu.

EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI LİMONDA

Tüketici fiyatları bazında temmuzda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 12,86 ile limonda görüldü. Limonu, yüzde 11,88 ile domates izledi. 

Temmuzda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 9,78 ile salatalık, yüzde 9,38 ile kayısı, yüzde 8,06 ile yumurta, yüzde 7,87 ile poşet bitki ve meyve çayı, yüzde 7,10 ile margarin, yüzde 6,97 ile motor yağları yer aldı.

ERİĞİN FİYATINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 23,66 ile erikte gerçekleşti. Bunu, yüzde 20,09 ile şeftali, yüzde 17,37 ile dolmalık biber, yüzde 16,95 ile karpuz, yüzde 14,53 ile patates, yüzde 13,54 ile taze fasulye, yüzde 13,38 ile patlıcan, yüzde 6,51 ile çocuk tişörtü izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, Temmuz'da aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler Değişim oranı (yüzde)

Limon 12,86

Domates 11,88

Salatalık 9,78

Kayısı 9,38

Yumurta 8,06

Poşet bitki ve meyve çayı 7,87

Margarin 7,10

Motor yağları 6,97

Hijyenik zeminler için temizlik ve bakım ürünleri 6,70

Hazır çorbalar 6,47

Normal doğum ücreti 6,24

Pekmez 5,72

Maden suyu ve sodası 5,55

Çamaşır için temizlik ve bakım ürünleri 5,18

Perde 4,58

Otel ücreti 4,47

Tahin 4,41

Uçak bileti ücreti 4,24

Temmuz'da fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler Değişim oranı (yüzde)

Erik -23,66

Şeftali -20,09

Dolmalık biber -17,37

Karpuz -16,95

Patates -14,53

Taze fasulye -13,54

Patlıcan -13,38

Çocuk tişörtü -6,51

Etek -6,42

Kadın gömleği -6,31

Elbise -5,16

Kuru soğan -4,88

Kadın ayakkabısı -4,35

Erkek tişörtü -4,10

Krem peynir -3,18

Erkek ayakkabısı -2,85

Erkek gömleği -2,65

Kuzu eti -1,71

Cep telefonu görüşme ücreti -1,48

Zeytinyağı -1,01

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 10:05
  1. Enflasyon
  2. temmuz ayı enflasyon

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