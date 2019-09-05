0553 313 94 23

Temizlik işçisinden duyarlı davranış

Tarsus’ta temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk bayrağını öpüp, yol kenarında bulunan istinat duvarının tellerine astı.

05 Eylül 2019 Perşembe 16:52
Temizlik işçisinden duyarlı davranış

Tarsus’ta temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk bayrağını öpüp, yol kenarında bulunan istinat duvarının tellerine astı.


Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şehitishak Mahallesi 3357’inci sokakta çöp toplama kamyonu ile konteynerdaki çöpleri alırken, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çöpe atılan Türk bayrağını gördü. İşçilerden 46 yaşındaki Ömer Alçı, çöpün içindeki Türk bayrağını bulunduğu yerden alarak önce öpüp, sonra temizledi. Alçı, daha sonra bayrağı yol kenarında bulunan istinat duvarının tellerine astı.


Çevredeki vatandaşlar ise Ömer Alçı’yı duyarlı davranışından dolayı takdir etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    OMÜ Vakfı Kolejinden miniklere karanfilli karşılama
    1. OMÜ Vakfı Kolejinden miniklere..
    2. Gebze’de okullar yeni eğitim yılına..
    3. 14 Burda’da ‘Uğur Böceği İle Kara..
    4. İmamoğlu makam aracı bulmayınca..
    5. Keşan dokumacısı Ayşe Saka "yılın..
    6. Kapalıçarşı'da altın
    7. Çam fıstığının faydaları neler? Çam..
    8. Bedelli askerlik başvurusu nasıl..
    9. MMO Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy:
    10. Başkan Bayram zabıta personelini..
    11. Sultangazi’de kayan araç güvelik..
    12. Diriliş Osman ne zaman hangi kanalda..
    13. Metal sektöründe meslekî yeterlilik..
    14. Bangladeş Büyükelçiliği'nden OSTİM..
    15. Balıkesirspor'da taraftara destek..
    16. Kavga ettiği kişinin kulağını ısırarak..
    17. Balıkesir'de uyuşturucu ve silah..
    18. Araç egzoz emisyon ölçümü için uyarı
    19. Afganistan Ulusal Güvenlik Başkanı..
    20. Gelir İdaresi Başkanlığı uyardı: Sahte..
    21. UEFA'dan Çakır'a görev
    22. Çiftçiler çevre yolunda ay çekirdeği..
    23. Suudi Arabistan öncülüğündeki..
    24. Afganistan İstihbarat Başkanı..
    25. 26 yaşındaki genç kadın evinde..
    26. Esenlik 40. şubesini açtı
    27. İYİ Parti'den 30 kişi MHP'ye geçti
    28. Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçti
    29. TOKİ Başkentte arsa satışını erteledi
    30. Cammu Keşmir'de sabit telefon hatları..
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Davutoğlu ve Babacan için istifa edecek vekiller belli oldu
    Davutoğlu ve Babacan için istifa edecek vekiller belli oldu
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Erdoğan, "Hatırlayan olmaz" demişti... Yaptığı miting olay oldu!..
    Erdoğan, "Hatırlayan olmaz" demişti... Yaptığı miting olay oldu!..