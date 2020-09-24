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Aktüel Temizlik görevlisinin Türk bayrağı hassasiyeti
Aktüel

Temizlik görevlisinin Türk bayrağı hassasiyeti

Kocaeli'de belediye temizlik görevlisinin, çöp konteynerinde bulduğu Türk bayrağını bir evin bahçe çitlerine asması ile ilgili fotoğraf takdir topladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 23:49:00 -
Temizlik görevlisinin Türk bayrağı hassasiyeti

Kocaeli'de bir belediye temizlik görevlisinin, çöp konteynerinde bulduğu Türk bayrağına gösterdiği hassasiyet takdir kazandı.

Darıca Belediyesinde görevli Mümin Erikçi, temizlik çalışması yaptığı sokakta bulunan bir çöp konteynerinde Türk bayrağı buldu.

Özenle bahçe çitlerine astı

Temizlik görevlisi Erikçi, çöp konteynerindeki Türk bayrağını alıp özenle bahçe çitlerine astı.

Takdir topladı

Erikçi'nin bu ana ilişkin çekilen fotoğrafı, sosyal medyada beğeni topladı.

"Malesef ilgisiz bir kişi tarafından çöpe atıldı"

İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, bayrağın malesef ilgisiz bir kişi tarafından çöpe atıldığını söyledi.

Belediye Başkanı'ndan hassasiyete teşekkür

Mümin Erikçi'nin, hassasiyeti ile Türk bayrağını çöp konteynerinden aldığını ifade eden Belediye Başkanı Bıyık, bayrağa gösterdiği hassasiyet nedeniyle millet ve Darıca halkı adına kendisine teşekkürlerini iletti.

Bayrak ve altın hediye edildi

Belediye Başkanı Bıyık, Erikçi'ye Türk bayrağı ve altın hediye etti.

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