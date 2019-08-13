Temizlemeye çalıştığı tüfeğin ateş alması sonucu öldü

Temizlemeye çalıştığı tüfeğin ateş alması sonucu öldü13 Ağustos 2019 Salı 18:03
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bir kişi, temizlediği av tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
Gölyurt köyünde yaşayan Yusuf Akburak (48), evinde av tüfeğini temizlemek istedi. Akburak, tüfeğin aniden ateş alması sonucu ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Gerger Devlet Hastanesine götürülen Yusuf Akburak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Akburak'ın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.
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