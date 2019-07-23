Teminat mektubu işlemlerini elektronik ortama taşıdı

Teminat mektubu işlemlerini E-İhale ve E-Mektup kapsamında elektronik ortama taşıyan Albaraka Türk, bu sayede 800 adam/günlük iş gücü tasarrufunun yanı sıra işlem güvenliği ve işlem hızında büyük bir artış gerçekleştirerek hayatı kolaylaştırmayı hedefliyor.

Uygulamayla banka ile muhataplar arasında teminat mektubu iadelerindeki ihtilaflar da ortadan kalkacak. Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Fatih Boz, konuşa ilişkin şunları söyledi: “Elektronik ihale ve elektronik teminat/referans mektubu süreçleri ile teminat mektubu ve referans mektuplarının veriliş, temdit ve tutar artırımlarının yazdırılma aşamalarının ortadan kaldırılması ve iade, tutar azaltımı ve tazmin işlemlerinde şube giriş aşamasında doküman taramanın ortadan kalkması ile yaklaşık 775 adam/gün tasarruf öngörüyoruz. Teminat mektuplarının tamamen elektronik ortama geçmesi ile teminat mektubunun risk çıkışının yapılması sonrasında muhataba posta marifeti ile gönderilen geri bildirim sürecinin de ortadan kalkması ile 25 adam/gün tasarrufu sağlanması bekleniyor.”