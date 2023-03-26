Temel Karamollaoğlu'ndan şeriat çıkışı! 'İslami hükümlerin uygulanmasını isteriz'

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz hafta içi tepki çeken bir Ayasofya çıkışında bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Karamollaoğlu, "Ayasofya fethin sembolüyse Fatih’in sembolü de adalettir. İktidara geldiğimizde Ayasofya gerçek manada açılmış olacak. Kendi ruhuna kavuşacaktır." dedi.

Karamollaoğlu gelen tepkilerden sonraki ilk açıklamasında, "Ne Kılıçdaroğlu ne de başkası Ayasofya’yı cami olmaktan çıkaramaz. Ama bazı bölümleri turistlere açılabilir." demişti.

Tepkileri bu açıklamasıyla da dindiremeyen Karamollaoğlu, bu sefer de şeriat çıkışında bulundu.

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Karamollaoğlu, "Ayasofya açıldı, Allah razı olsun. Ama biz içeride namaz kılınırken dışarıda da İslami hükümlerin uygulanmasını isteriz." ifadelerini kullandı.