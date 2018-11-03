Temel Karamollaoğlu'ndan Cihangir İslam açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Ankara'da bir otelde düzenlenlediği, İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı'nda konuştu.

Karamollaoğlu, TBMM'de yaptığı konuşma sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam hakkında konuşarak, "Hayatı boyunca FETÖ ile bir kere bile yan yana gelmemiş bir insanı, FETÖ ile yıllar boyu iş tutmuş insanların darbeci diye eleştirmesi akla mantığa sığar mı?" dedi.

'BİZ BİLİYORUZ Kİ MESELE...'

Karamollaoğlu, "Malumunuz olduğu üzere şimdi gündemimizde olan bir başka mesele ise İstanbul Milletvekilimiz Sayın Cihangir İslam Bey’e karşı başlatılan linç kampanyasıdır" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Efendim neymiş mesele? İddia ediyorlar ki Cihangir İslam Bey yaptığı konuşma ile 15 Temmuz darbesine karşı gösterilen direnişi aşağılamış, darbenin yanında yer almış! Şimdi burada aziz milletimizin vicdanına sormak istiyorum.

Hayatı boyunca FETÖ ile bir kere bile yan yana gelmemiş bir insanı, FETÖ ile yıllar boyu iş tutmuş insanların darbeci diye eleştirmesi akla mantığa sığar mı? 15 Temmuz gecesi daha cumhurbaşkanı çağrı yapmandan sokağa çıkan ve sabaha kadar darbecilerle mücadele eden bir insanın bu duruşu aşağılaması akla mantığa sığar mı? Biz biliyoruz ki burada mesele Cihangir Bey’in hakikatin tarafında tavizsiz bir şekilde duruyor olmasıdır. Ve hakikati en gür seda ile haykırıyor olmasıdır. Hakikati baskı ve tahakkümle susturabileceğini zannedenlere sesleniyorum! Yanılıyorsunuz, hakikatin er yada geç ortaya çıkmak gibi bir özelliği vardır."

NE OLMUŞTU?

İslam, TBMM'nin 31 Ekim 2018 günkü 12. birleşiminde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 15 Temmuz sonrasında Yenikapı'da HDP'den, referandum sürecinde CHP'den kurtulduğunu, bugün ihtiyaç olduğundan dolayı MHP ile yan yana durduğunu belirterek, "Siz kadir kıymet bilmez, siyaseten nankörsünüz. 15 Temmuz bahane, bütün muhaliflerinizi, hakkı söyleyenleri, zulmünüzü yüzünüze söyleyenleri tasfiye ediyorsunuz. Zulmediyorsunuz ve zalimsiniz. Allah'a değil, en çok aldatıldım diyen âciz bir kula kulluk ediyorsunuz… Beddua alıyorsunuz. ‘Ocakları sönsün, soyları kurusun, Allah belalarını versin' diyor insanlar size" ifadelerini kullanmıştı.