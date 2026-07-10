AP’den ikiyüzlülük

Sebahattin Ayan İstanbul

Daha önce Kıbrıs’ta sözde soykırım yalanıyla Türkiye’yi ulusal arenada sıkıştırmaya çalışan küresel şeytanlar şimdi de tecavüz yalanı fitnesini devreye soktu. Terörist EOKA’cı canilerin Kıbrıslı Türklere yönelik tacizlerini, soykırımlarını görmeyen alçak Batı, 1974 yılında Türklerin Ada’ya müdahalesi sırasında tecavüz yalanını söyleyerek skandal bir karara imza attı. Müslümanlara karşı işlenen suçları görmezden gelerek sessiz kalan Avrupa Parlamentosu, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıl dönümüne sayılı günler kala skandal bir karara imza attı. AP, Rum kadınlarının, Türkiye’nin 1974’teki askeri müdahalesi sırasında cinsel şiddete maruz kaldıklarına dair raporu kabul ederek tanıdı.

RAPORU KURDA TESLİM ETTİLER

AB Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komitesi (FEMM) tarafından hazırlanan söz konusu rezil karar tasarının raportörlüğünü Yunan AP Milletvekili Eleonora Meleti’nin üstlenirken 33 “hayır” oyuna karşı 575 “evet” oyuyla kabul edildi. Kararda 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı da kınandı. Skandal rapora tepki yağarken KKTC Dışişleri Bakanlığı, “taraflı, önyargılı ve siyasi saiklerle hazırlanmış” olarak nitelendirerek şiddetle kınadı. AP’nin Barış Harekâtı’nı çarpıtarak Türkiye ve Kıbrıs Türk halkını hedef aldığı belirtilirken, kararın tarihi gerçeklerle bağdaşmadığı vurgulandı. Açıklamada, 15 Temmuz 1974’te Yunanistan destekli darbenin adayı Yunanistan’a bağlama ve Kıbrıs Türklerini yok etme amacı taşıdığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

RUM PROPAGANDASI

“Türkiye, 1960 Garanti Antlaşması’ndan doğan hak ve yükümlülükleri çerçevesinde meşru müdahalede bulunmuştur. Bu müdahale, 1963–1974 yılları arasında Rum tarafının Kıbrıs Türk halkına karşı sistematik şekilde yürüttüğü saldırıları, katliamları ve ağır insan hakları ihlallerini sona erdirmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği bu harekât, yalnızca Kıbrıs Türk halkının can güvenliğini sağlamakla kalmamış; aynı zamanda Ada’da olası bir toplu kıyımı önlemiş, halkımızın varlığını ve özgürlüğünü teminat altına almıştır. AP’nin Türkiye’yi hedef alan bu kabul edilemez kararı, dünyayı kandırmaya yönelik Rum propagandasına katkı koymaktan başka bir şeye yarar sağlamayacaktır. KKTC Cumhuriyet Meclisimizdeki Kadın Milletvekillerimiz, alınan bu Rum yanlısı karar öncesinde Avrupa Parlamentosu’nda ilgili Komite Başkanına mektuplar göndererek, bu gerçekleri yansıtmayan iddialara cevap vermişler ve Ada’daki gerçekleri doğru ve şeffaf bir biçimde ortaya koymak adına yoğun çaba sarf etmişlerdir. Ancak tüm bu çabalara rağmen kararın kabul edilmiş olması, Avrupa Birliği ve kurumlarının, Kıbrıs konusundaki tarafsızlıklarını çoktan yitirdiklerini ve tamamen Rum tarafının sözcülüğünü yaptıklarını bir kez daha gözler önüne sermektedir. Kıbrıs Türk halkının iradesini yok sayan, özden gelen haklarını görmezden gelen ve Ada’daki gerçekleri bilinçli şekilde çarpıtan bu tür kararlar, bizim açımızdan yok hükmündedir ve hiçbir meşruiyet taşımamaktadır.

TÜRKİYE İLE DEVAM EDECEĞİZ

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün ancak Ada’daki iki tarafın egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı iş birliği temelinde mümkün olacağını vurgulayarak, “Avrupa Parlamentosu’nun taraflı ve siyasi amaçlı kararları bu gerçeği değiştirmeyecektir. KKTC olarak, Anavatan Türkiye ile omuz omuza halkımızın haklarını ve egemenliğini korumaya kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.