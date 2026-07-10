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Gündem Mehteran ayarlı AP provokasyonu
Gündem

Mehteran ayarlı AP provokasyonu

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Ankara’da gerçekleştirilen tarihi NATO Zirvesi resepsiyonunda mehter marşı eşliğinde ağırlanan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, bu misafirperverliğin hemen ertesi günü Türkiye’yi "savaş tehdidi oluşturmakla" itham etti. Eş zamanlı olarak Avrupa Parlamentosu da Yunan milletvekili Eleonora Meleti'nin raportörlüğünü üstlendiği ve 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nı haksız gerekçelerle hedef alan tek taraflı bir kararı onaylayarak Atina'nın Türkiye karşıtı politikalarına destek verdi.

Ankara'daki NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, liderleri ve eşlerini Külliye'nin kapısında karşıladı. Liderlerin mehter marşları eşliğinde yürüdüğü görkemli karşılama töreni, Yunanistan cephesinde ciddi rahatsızlığa neden oldu.

MEHTERİ DUYUNCA AYARI BOZULDU

 

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve eşi, tören alanına giriş yaptıkları sırada "Hep kahraman Türk milleti" sözlerinin yer aldığı tarihi "Ceddin Deden" marşı ile karşılandı. Bu durum Yunan heyetinde büyük bir hazımsızlığa neden olurken, Miçotakis zirve sırasında gerilimi tırmandıracak cinsten skandal ifadeler kullanmıştı. Yunan Başbakanı, Ankara'nın göbeğinde yaptığı açıklamada, "Benim ülkem Türkiye tarafından açık bir savaş tehdidi altında" diyerek Türkiye'yi doğrudan hedef aldı.

AP'DEN EŞ ZAMANLI PROVOKASYON

Ankara'da bu diplomatik gerilim tırmanırken, bir diğer hamle de Avrupa Parlamentosu'ndan geldi. AP, Yunan asıllı milletvekili Eleonora Meleti'nin raportörlüğünü yaptığı ve tarihi gerçekleri tamamen çarpıtan bir kararı oylamaya sundu. "1974 müdahalesinin Kıbrıslı kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkileri" başlıklı kararı 575 kabul, 33 ret ve 43 çekimser oyla kabul edildi.

 

RUM TEZLERİ ESAS ALINDI

Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen bu metinde, Türkiye'nin 1974 yılında adadaki Türklerin can güvenliğini korumak amacıyla garantörlük haklarına dayanarak gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı tüm hukuki ve tarihsel bağlamından koparıldı. Tamamen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin iddialarını esas alan metinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik kadınlar üzerinden ağır ve asılsız ithamlar yöneltilirken, Türkiye bir kez daha "işgalci" olarak nitelendirildi.

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Yorumlar

M B

Bu kadar zaman 52 yıl böyle bir gerekçe, iddia yoktu da şimdi mi ortaya çıktı?, herhalde yeni öğretmenlerinden ders alıp, yalan uyduracak kadar düşük seviyeli çapulcular, söylediklerine önce kendilerini iyice inandırdılar ki destekçileri zaten dünden razı! Bunlar rezillikte sınır tanımıyorlar!
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