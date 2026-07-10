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Dünya Mali'de sivilleri katleden Rus askerlerine pusu
Dünya

Mali'de sivilleri katleden Rus askerlerine pusu

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Mali'de sivilleri katleden Rus askerlerine pusu

Mali'nin kuzeyinde, Azavad Kurtuluş Cephesi (FLA) ile El Kaide bağlantılı CNİM mensupları, Mali ordusuna ait askeri konvoyu hedef alan bir pusu gerçekleştirdi.

Mali'nin kuzeyinde, Azavad Kurtuluş Cephesi (FLA) ile El Kaide bağlantılı CNİM mensupları, Mali ordusuna ait askeri konvoyu hedef alan bir pusu gerçekleştirdi.

Mali'nin kuzeyinde faaliyet gösteren Azavad Kurtuluş Cephesi (FLA) ile El Kaide bağlantılı Cemaat Nusret el İslam ve'l Müslimin (CNİM), Mali ordusuna ait bir askeri konvoya pusu düzenledi.

Saatler süren çatışmada Mali ordusu ve Rus güçlerin ağır kayıp verdiği belirtildi.

Çatışmaların, perşembe sabahı yerel saatle 08.30 sularında Tin Araban bölgesinde başladığı belirtildi.

Bölge, Tabankort'un yaklaşık 10 kilometre, Anéfis'in ise yaklaşık 100 kilometre kuzeyinde bulunuyor.

 

Geceyi bölgede geçiren askeri konvoyun sabah yeniden harekete geçmesinden yaklaşık iki saat sonra FLA ve CNİM güçlerinin saldırısına uğradığı aktarıldı.

FLA kaynakları, çatışmalarda Mali ordusuna ve Rus ortaklarına ait çok sayıda askeri araç ile zırhlının ve birkaç insansız hava aracının imha edildiğini belirtti.

Mali ordusu ise konuya ilişkin resmi açıklama yapmazken, güvenlik kaynakları ordu ile Rus unsurların da silahlı gruplara ait çok sayıda aracı imha ettiğini öne sürdü.

Sosyal medyada servis edilen görüntülerde ise söz konusu saldırıda ölen Rus askerlerine ait olduğu belirtilen cesetlerin görüntüleri paylaşıldı.

Kaynak: Mepa News

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