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Gündem İletişim Başkanı Duran'dan kınama: Taraflı AP kararının değeri ve hükmü yok!
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İletişim Başkanı Duran'dan kınama: Taraflı AP kararının değeri ve hükmü yok!

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İletişim Başkanı Duran'dan kınama: Taraflı AP kararının değeri ve hükmü yok!

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Kıbrıs'ta 1974'te Rum kadın ve kız çocuklarına cinsel şiddet uygulandığı şeklinde iğrenç iddialara yer verilen raporuna tepki göstererek, "Avrupa Parlamentosu’nun, Kıbrıs konusunda kabul ettiği ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik asılsız iddialar içeren kararı kabul edilemez buluyor, en güçlü şekilde kınıyorum." açıklamasını yaptı.

AB'nin yasama organı olan AP'nin kabul ettiği karar metni büyük tepkilere yol açarken skandal karara İletişim Başkanı Duran'dan da tepki geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Duran, şu ifadeleri kullandı: "Avrupa Parlamentosu’nun, Kıbrıs konusunda kabul ettiği ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik asılsız iddialar içeren kararı kabul edilemez buluyor, en güçlü şekilde kınıyorum.

TARAFLI VE SİYASİ

Kıbrıs meselesine taraflı bir anlayışla yaklaşan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını yok sayan bu siyasi nitelikteki girişimin hiçbir hükmü ve değeri yoktur.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne verdiği desteği kararlılıkla sürdürecek; Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunu her platformda savunmaya devam edecektir.

KKTC'YE TEMİNATIMIZ SÜRECEK

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’yla adaya barış ve güvenlik getirmiş; Türkiye, Kıbrıs Türk halkının varlığının ve geleceğinin teminatı olmuştur. Siyasi saiklerle alınan hiçbir karar bu gerçeği değiştiremeyecek, Türkiye’nin Kıbrıs davasındaki kararlı duruşunu gölgeleyemeyecektir."

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