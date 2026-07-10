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Gündem AK Parti'den AP'a sert tepki! TSK’ya yönelik alçakça iftirayı kınıyoruz
Gündem

AK Parti'den AP'a sert tepki! TSK’ya yönelik alçakça iftirayı kınıyoruz

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AK Parti'den AP'a sert tepki! TSK’ya yönelik alçakça iftirayı kınıyoruz

Avrupa Parlamentosu’nda (AP) kabul edilen sözde 1974 Barış Harekâtı kararına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert tepki gösterdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik alçakça iftirayı kınadıklarını ifade eden Çelik, Avrupa Parlamentosu'ndaki Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan kararın iftira niteliğinde olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Çelik, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarihi şan ve şereflerle dolu asil bir ocaktır." dedi. Bu kararın TSK'ya yönelik iftira olduğunu belirten Çelik, kararı kınadıklarını ifade etti.

“KARAR HİÇBİR TEMELE DAYANMIYOR”

"Hiçbir temele dayanmayan bu sözde kararların hangi güdümlü ilişkiler yoluyla alındığını çok iyi biliyoruz. Bu alçakça kararı kökten reddediyoruz." diyen Çelik, şöyle devam etti: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yaptığı açıklamaya tarihi dürüstlük adına herkes destek vermelidir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin şan ve şereflerle dolu tarihi karşısında bu tip alçakça iftiraların hiçbir hükmü yoktur."

AP'NİN KIBRIS KARARI NE?

Avrupa Birliği'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu'nun kabul ettiği karar metni Türkiye'nin 1974'te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekâtı’nı hedef alıyor. Kararda Rumlara yönelik kötü muamelede bulunulduğu iddia edilerek uluslararası hukukun ihlal edildiği öne sürülüyor.

AP’den ikiyüzlülük
AP’den ikiyüzlülük

Gündem

AP’den ikiyüzlülük

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ErektusSokares

Türk askeri Yunan askeri ege adalarından defolup gidene kadar Lozan anlaşmasına harfiyen riayet ede kadar KKTC neden gitmeyecektir Siz önce lozana riayet edin askerden arındırın adaları silahtan arındırın Batı Trakya türklerine lozana göre muamele edin ondan sonra bizde duruma göre tabiki vaziyet alırız yoksa yok
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