Merakla bekleniyordu! BİM'de satışa çıktı hem de 6 taksitle
Türkiye’nin en çok tercih edilen market zinciri BİM'de 10-15 Temmuz tarihlerinde geçerli aktüel kataloğu yayımlandı.
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Türkiye’nin en çok tercih edilen market zinciri BİM'de 10-15 Temmuz tarihlerinde geçerli aktüel kataloğu yayımlandı.
Peki, BİM’de neler var? İşte bütçe dostu alışveriş listesinin öne çıkanları...
BİM 10 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - Chef's Kavanoz Kapağı Çeşitleri: 3 TL Paşabahçe Kapaksız Cam Kavanoz 1000 cc 22 TL Paşabahçe Kapaksız Cam Kavanoz 660 cc 16 TL Paşabahçe Kapaksız Cam Kavanoz 425 cc 14 TL Glass in Love Cam Ayaklı Dondurmalık 3'lü 120 ml 109 TL Glass in Love Desenli Pipetli Cam Bardak 400 ml 175 TL Glass in Love Cam Kupa 35 TL LAV Tessa Cam Çerezlik / Tatlı Kasesi 3'lü 240 cc 135 TL LAV Tessa Su Bardağı 3'lü 149 TL LAV Tessa Meşrubat Bardağı 3'lü 169 TL LAV Lal Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 119 TL Eva Cam Çay Bardağı 6'lı 159 TL Rakle Mottolu Cam Kupa 79 TL Rakle Gravürlü Desenli Meşrubat Bardağı 2'li 159 TL Desenli Metal Tepsi 39 TL Desenli Metal Tepsi 49 TL Tek Fiyat Plastik Ürünler: 55 TL Hobby Life Katlanır Çamaşır Selesi 219 TL Hobby Life Katlanır Su Kovası 159 TL Bulaşıklık 109 TL Kızartma Kevgiri: 65 TL Happy Life Kapaklı Silikon Buzluk: 39 TL
BİM 10 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - Bez Gardırop 799 TL Plastik Saklama Kabı Çeşitleri: 45 TL Maisonette El Havlusu 69 TL Maisonette Yüz Havlusu 109 TL Kurulama Bezi 2'li Set: 59 TL Su Emici Paspas 99 TL Kurutma Topu 139 TL Sesli Home Kilim 299 TL Sesli Home Kilim 199 TL Jüt 4'lü Çekmece İçi Organizer 219 TL Jüt Organizer Kutu 199 TL Jüt Kapaklı Kare Kutu 225 TL Okyanus Sürahi 159 TL Ortadan Açılır Çöp Kovası 85 TL Kare Kase Seti 3'lü 139 TL Jüt Kapaklı Çamaşır Sepeti 329 TL Pirinç Süzgeci: 45 TL Tuzluk / Biberlik Seti 2'li: 49 TL Büyük Süpürgeli Faraş: 105 TL Dondurucu Saklama Kabı 59 TL Dondurucu Saklama Kabı 35 TL
12 TEMMUZ PAZAR BİM AKTÜEL KATALOĞU - Beyaz Cam Set Üstü Ocak 3.290 TL 18"Ayaklı Vantilatör 3"1 Metal Pro 1.590 TL Dondurma ve Sorbe Makinesi 5.900 TL Sürgülü Aspiratör İnoks 1.890 TL Stand Mikser MixyTrio 7.990 TL Mikrodalga Fırın 2.990 TL Mega Blender Set Rendeli 1.990 TL Shake’n Take Joy Sürahi Blender 1.890 TL Mistos Tost Makinesi 2.690 TL Monomix El Blender 1.190 TL Çelik Çay Makinesi 2.490 TL Hibrit Tıraş Makinesi 999 TL
12 TEMMUZ PAZAR BİM AKTÜEL KATALOĞU - TCL 55 İnç 4K QLED Google TV 24.900 TL TCL 43 İnç Full HD QLED Android TV 12.590 TL LG 65 İnç AI Qned Mini Led 4K Smart TV 44.900 TL LG 55 İnç 4K Ultra HD Hdr10 Nanocell Smart TV 31.900 TL Corby Elektrikli Çocuk Scooter 8.900 TL Alcatel Tuşlu Cep Telefonu 1.590 TL Oppo A6X 4 GB/128 GB 9.990 TL Katlanır Mini Masaüstü Vantilatör 279 TL Soğutucu Buharlı Usb Masaüstü Mini Fan 249 TL Retro Oyun Konsolu 990 TL
12 TEMMUZ PAZAR BİM AKTÜEL KATALOĞU - Renkli Lüks Kamp Sandalyesi 499 TL Çelik Termos 990 TL Köpük Atan Flüt 59 TL Oyuncak Köpek Pilli 399 TL Oyuncak Ev Yapım Kum Seti 299 TL Pilli Balık Tutma Oyunu Aksesuarlı Deniz Kızı 119 TL Büyük Teker Araba 129 TL Çiftlik Dünyası Söktak Traktör 189 TL Oyuncak 2 Katlı Mutfak Seti 195 TL Pelüş Yunus Balığı 489 TL Bileklik Su Tabancası 329 TL Dinozor Desenli Atış Seti 229 TL
14 TEMMUZ SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - Solo Kağıt Havlu 16'lı 199 TL Solo Tuvalet Kağıdı 48'li 359 TL Asperox Sparx Bulaşık Makinesi Kapsül 60'lı 329 TL Sleepy Sensitive Islak Havlu 4x70'li 99 TL Scarlett Hijyenik Ped Gece 89 TL Kotex Günlük Ped 34'lü + Tampon 8'li 99 TL Jenny Willy Bebek Bezi Aylık Paket 389 TL Stop Forte Leke Çıkarıcı 750 ml 99 TL Stop Forte Derz Temizleyici 750 ml 99 TL Asperox Sparx Sıvı Bulaşık Deterjanı Cool Lime & Bergamot 79 TL Bulut Çamaşır Yumuşatıcısı 129 TL Bulut Extra Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 99 TL Perwoll Sıvı Çamaşır Deterjanı Renkliler 269 TL Omo Active Oxygen Toz Deterjan Beyazlar 449 TL Fairy Yüzey Temizlik Havlusu 109 TL Domestos Ultra Çamaşır Suyu 5 Litre 229 TL Hypo Klasik Çamaşır Suyu 3730 ml 89 TL Ekomis Çöp Torbası Çeşitleri 20 TL Sitil Spor Ayakkabı Bakım Süngeri 50 ml 39,50 TL Sitil Ayakkabı Temizleme Solüsyonu 100 ml 35 TL
14 TEMMUZ SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU Karlıtepe Limonlu C+ Vitaminli Maden Suyu 6x200 ml 57,50 TL Coco Zen Çiğnenebilir Hindistan Cevizli İçecek Yaban Mersini Aromalı 39,50 TL Sek Çilek Aromalı Bardak Limonata 285 ml 32,50 TL Sırma Aromalı Maden Suyu 1 Litre 39 TL Züber Soğuk Çay Greyfurt & Mango Aromalı 250 ml 49,50 TL Pepsi/Lipton İçecek Çeşitleri 45 TL Eduscho Family Filtre Kahve 245 TL Jacobs Karışım Kahve Soğuk Cappuccino 8'li 82,50 TL Nescafe Xpress Soğuk Kahve Original 129 TL Züber Protein Bar Muz Aromalı 69 TL Nutzilla Kakaolu Fındık Kreması 315 gr 349 TL FitNut 0 Yer Fıstığı Ezmesi 360 gr 169 TL Master Pops Mısır Çerezi Paprika Aromalı 29,50 TL Aypop Patlamış Mısır 29,50 TL Luppo Karaorman Meyve Aromalı Çikolata Kaplı Kek 182 gr 75 TL Ülker Dankek Kakaolu Baton Kek 200 gr 45 TL M&M's Cookie Dough Kurabiye Hamuru Aroma Dolgulu Çikolatalı Draje 36 gr 39 TL
14 TEMMUZ SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - Aynes %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 34,50 TL Aytaç Piliç Sucuk 450 gr 89 TL Ayca Peynir Çeşitleri 500 gr 239 TL Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1000 gr 339 TL Aknaz Lor Peyniri 1000 gr 69 TL Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 349 TL İçim Az Yağlı Yoğurt 3000 gr 139 TL İçim Tam Yağlı Süzme Peynir 2x250 gr 159 TL İçim Labne 3x180 gr 169 TL İçim Şef Yağlı Krema 200 ml 47,50 TL Hastavuk Piliç Döner 1000 gr 249 TL Namet Dana Döner 450 gr 339 TL Chefista Shangai Style Tavuklu Noodle 350 gr 129 TL Gedik Piliç Acılı Kebap 1000 gr 139 TL Danet Fıstıklı Dana – Kuzu Kebap 270 gr 239 TL İçim Laktozsuz Kefir 1 Litre 87,50 TL İçim Ayran 1,5 Litre 79 TL İçimino Çikolatalı Süt 6x180 ml 79,50 TL İçimino Çilekli Süt 6x180 ml 79,50 TL Sek Çikolatalı Milkshake 285 ml 44,50 TL Sek Zeytinli Kekikli Taze Peynir 150 gr 69 TL
15 TEMMUZ ÇARŞAMBA BİM EVE TESLİM KATALOĞU - Tekerlekli Buzluk 12.500 TL Üçlü Yataklı Koltuk 7.950 TL X3 Aksiyon Kamerası 16.990 TL 4 Programlı Bulaşık Makinesi 14.900 TL 8 KG Çamaşır Makinesi 18.900 TL No Frost Buzdolabı 33.900 TL
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