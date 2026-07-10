Diyarbakır'daki olay 10 yıl sonra aydınlatıldı! Karaalp cinayetinde 8 şüpheliye gözaltı

Diyarbakır Çermik'teki Mehmet Emin Karaalp cinayeti 10 yıl sonra aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 18 Nisan 2016 tarihinde başından vurularak öldürülen Mehmet Emin Karaalp cinayetinin 10 yıl sonra yeniden ele alınarak aydınlatıldığını, cinayetle bağlantılı 8 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığı ile yürütülen güçlü işbirliği ve eş güdüm sayesinde, hiçbir cinayetin karanlıkta kalmasına müsaade etmediklerini, faili meçhul dosyaları yeniden ve çok yönlü olarak inceleyerek aydınlattıklarını kaydetti.

Bu kapsamda Diyarbakır'da 2016'da işlenen cinayetin aydınlatıldığını belirten Gürlek, "Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 18 Nisan 2016 tarihinde başından vurularak öldürülen 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp'in faili meçhul kalan cinayeti, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda 10 yıl sonra yeniden ele alınmış ve aydınlatılmıştır." ifadesini kullandı.

Çermik Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada, olay yerinde bulunan sigara izmaritleri üzerinde yapılan ileri moleküler genetik incelemeler ile HTS ve daraltılmış baz analizleri sonucunda şüphelilere ulaşıldığını belirten Gürlek, şöyle devam etti:

"Elde edilen DNA eşleşmeleri, iletişim kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda cinayetle bağlantılı oldukları ve şüphelilere yardım ettikleri değerlendirilen 8 kişi, Ergani Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda JASAT ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınmıştır. Bu operasyonla birlikte hiçbir mağdur ailemizin adalet arayışının karşılıksız bırakılmayacağı ve zamanın geçmesinin faillere hiçbir zaman güvence sağlamayacağı bir kez daha ortaya konmuştur. Geçmişin karanlıkta kalan bütün dosyalarının üzerine aynı kararlılıkla gidilecektir."

Soruşturmada görev alanları tebrik eden Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adaletin tecellisi ve milletimizin huzuru için tavizsiz bir kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.