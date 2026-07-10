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Destek sağlamaya devam edeceğiz KKTC’nin güvenliği Türkiye’nin güvenliğidir

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Destek sağlamaya devam edeceğiz KKTC’nin güvenliği Türkiye’nin güvenliğidir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) enerji güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü belirterek, "Bu anlayışla Teknecik Elektrik Santrali'nin ihtiyaç duyduğu her türlü teknik, altyapısal ve kurumsal desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlamayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile KIB-TEK Teknecik Elektrik Santrali'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını bildirdi.

Bayraktar, paylaşımında şunları kaydetti:

"KKTC'nin enerji arz güvenliğinin omurgasını oluşturan bu stratejik tesiste mevcut üretim kapasitesi, bakım ve modernizasyon çalışmaları ile enerji altyapısının güçlendirilmesine yönelik adımları değerlendirdik.

Türkiye olarak KKTC'nin enerji arz güvenliğini kendi enerji güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu anlayışla Teknecik Elektrik Santrali'nin ihtiyaç duyduğu her türlü teknik, altyapısal ve kurumsal desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlamayı sürdüreceğiz."

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