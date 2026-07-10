Dosta güven, hasıma korku saldık Türkiye'nin gücünü dünyaya gösterdik

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın projelerinin toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Doç. Dr. Ali Arslan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen açılış töreni Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Milli Teknoloji Atölyeleri projelerinin film gösterimi ile başladı.

BAKKA Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya açılış konuşmasında "Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı olarak hedefimiz; bölgemizin sahip olduğu potansiyeli katma değere dönüştürerek ekonomik ve sosyal kalkınmayı güçlendirmek, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmektir. Bu doğrultuda yalnızca yatırım desteği sağlamakla yetinmiyor; üretim kapasitesini artıran, insan kaynağını ve sosyal yapıyı güçlendiren, şehirlerimizin rekabet gücünü yükselten kalkınma hamlelerini hayata geçiriyoruz.

Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz ve Ajansımız tarafından desteklenen beş proje; yerel ürünlerin ticarileştirilmesi, mesleki eğitimin güçlendirilmesi, kırsal gelirlerin artırılması, kadın istihdamının desteklenmesi ve markalaşma alanlarına odaklanmaktadır" dedi.

Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, Türkiye Yüzyılı vizyonuna canı gönülden inandıklarını ve yüksek teknoloji ile kalkınma hedefleri doğrultusunda Zonguldak’ın layık olduğu lider rolünü almak üzere hazırlıklarını yaptığını ifade etti.

BEUN Rektörü Prof. İsmail Hakkı Özölçer Milli Teknoloİ Atölyeleri projesinin üniversiteye kazandırılmasının gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da projelerin kentin ekonomisine katma değer sağlayacağını ifade etti.

SÖZÜ DİNLENEN TÜRKİYE VAR

Kürsiye gelen Bakan Mehmet Fatih Kacır, Zonguldak’ta düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son 23 yılda Türkiye’nin sanayiden teknolojiye, ulaştırmadan enerjiye, eğitimden sağlığa kadar birçok alanda önemli bir kalkınma hamlesi gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye’nin artık savunma sanayiinde önemli başarılara imza atan, kendi otomobilini üreten, uzay ve havacılık alanında yeni hedeflere ilerleyen bir ülke konumuna geldiğini ifade eden Kacır, bu hafta düzenlenen NATO Zirvesi’ne de değindi.

Üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldiğini belirten Kacır, dünya diplomasisinin iki gün boyunca başkentte toplandığını ifade etti. Kacır, "NATO Zirvesi’nde de bir kez daha gördük ki bugün masada sözü dinlenen, sahada kabiliyetiyle fark oluşturan, dostlarına güven veren, hasımlarına caydırıcılığıyla net mesaj veren Türkiye var. Elbette bu tabloyu mümkün kılan; doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle aynı hedefe yürüyen, topyekun kalkınan bir Türkiye" diye konuştu.

TÜRKİYE YÜZYILI

Konuşmasında Zonguldak’a yönelik yatırımlara da değinen Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yatırım teşvikleri, organize sanayi bölgeleri, KOBİ destekleri ve kalkınma projeleriyle kenti Türkiye Yüzyılı hedeflerine hazırladıklarını belirtti.

Son 23 yılda Zonguldak’ta organize sanayi bölgelerinde 7 bin 100 ilave istihdam oluşturduklarını aktaran Kacır, yatırım teşvikleriyle 887 milyar liralık yatırımın ve 22 binin üzerinde istihdamın önünün açıldığını söyledi.

Kacır, program kapsamında doğa temelli turizm, endüstriyel orman ürünleri, su ürünleri ve yassı çelik tabanlı üretim alanlarında toplam 3,1 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 12 proje başvurusu aldıklarını, desteklenecek projelere 301 milyon liraya kadar finansman katkısı ve yatırımın yüzde 50’si oranında vergi indirimi sağlanacağını bildirdi.

1,2 MİLYAR LİRA DESTEK

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı aracılığıyla Zonguldak’ta bugüne kadar 334 kalkınma projesine 1,2 milyar lira destek verdiklerini aktaran Kacır, yerel ürünlerden mesleki eğitime, balıkçılıktan tarımsal sanayiye ve turizme kadar birçok alanda hayata geçirilen 5 yeni projenin de açılışını yaptıklarını söyledi.

Projeler kapsamında Devrek kiren(kızılcık)inin katma değerli ürünlere dönüştürüldüğünü, mesleki eğitim altyapısının güçlendirildiğini, Kilimli’de balıkçılar için modern tesisler kurulduğunu ve atıl durumdaki köy okulunun tarımsal üretime hizmet edecek tesise dönüştürüldüğünü aktaran Kacır, Zonguldak’ın UNESCO Küresel Jeopark Ağı üyeliğine hazırlanmasına yönelik çalışmaların da tamamlandığını ifade etti.

Kacır, "Teknofestler dene yap teknoloji atölyeleri bilim merkezleri bilim şenlikleri bilim fuarları sektör kampüste programlarıyla gençlerimizi geleceğin yetkinlikleriyle buluşturuyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz milli teknoloji atölyemizde gençlerimizin teknoloji geliştiren yenilikçi çözümleri üreten ve milli teknoloji hamlemize katkı sunan bireyler olarak yetişmesi için attığımız adımların zonguldak’taki örneklerinden biri çünkü tam 30 milyon lira desteğiyle Bülent Ecevit Üniversitesi kampüsünde hizmete aldığımız atölye yazılımlar robotiye yapay zekadan tasarıma elektronik sistemlerden proje geliştirmeye farklı alanlarda gençlerimizin ihtiyaç duyduğu altyapıyı sunacak inanıyorum ki bu atölyede yetişecek gençlerimiz Zonguldak emeğini üretim kültürünü ve sanayi mirasını yeni nesil teknolojilerle buluşturarak milli teknoloji hamlemizi öncüleri olacak." Şeklindi sözlerini tamamladı