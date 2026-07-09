Kabus esnaf şok etti! Dükkanda tartıştığı müşterisini takip edip öldürdü

Dehşet olay, dün akşam saatlerinde Sur ilçesi eski Mardin yolu üzerinde meydana geldi. Esnaf ile müşterisi arasında dükkan küçük çaplı bir tartışma yaşandı. Daha sonra müşteri aracına binip uzaklaşırken, esnaf da kendi otomobili ile şahsın peşine düştü.

İsmi öğrenilemeyen esnafın aracıyla seyir halindeyken ateş açması sonucu Mazlum G. ağır yaralanırken, araç kaldırıma çıkıp ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Mazlum G., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis kaçan esnafın peşine düştü.