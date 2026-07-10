Katlanabilir iPhone için kritik seçim: Menteşe tasarımında sıvı metal mi, 3D baskı mı kullanılacak?

Apple’ın merakla beklenen katlanabilir akıllı telefonu iPhone Ultra için hazırlıklar sürerken, cihazın menteşe tasarımı konusunda kritik bir belirsizlik yaşanıyor. Sektörden gelen son bilgilere göre şirket, menteşe sisteminde sıvı metal mi yoksa 3D baskı teknolojisi mi kullanacağına henüz karar vermiş değil. iPhone Ultra’nın, Oppo Find N6 modeline benzer şekilde neredeyse hiç iz bırakmayan düz bir ekran deneyimi sunması hedefleniyor. Teknoloji dünyasının yakından takip ettiği bu karar süreci, Temmuz ayı sonuna kadar nihayete erecek ve cihazın üretim stratejisini doğrudan belirleyecek. • iPhone Ultra’nın ekran katlanma izinin endüstrideki en başarılı örneklerden biri olması planlanıyor. • Apple, üretim maliyetleri ve tedarik zinciri durumuna göre iki farklı menteşe teknolojisi arasında tercih yapacak. • Sıvı metal teknolojisi yüksek esneklik sunarken, 3D baskı yöntemi üretim ölçeğinin artırılmasına olanak tanıyor. • Cihazın başlangıç fiyatının 2.299 dolar ile 2.399 dolar arasında olması bekleniyor.