Katlanabilir iPhone için kritik seçim: Menteşe tasarımında sıvı metal mi, 3D baskı mı kullanılacak?
Apple, katlanabilir iPhone Ultra'nın menteşe tasarımında sıvı metal ve 3D baskı teknolojileri arasında son değerlendirmelerini yapıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Apple, katlanabilir iPhone Ultra'nın menteşe tasarımında sıvı metal ve 3D baskı teknolojileri arasında son değerlendirmelerini yapıyor.
Apple’ın merakla beklenen katlanabilir akıllı telefonu iPhone Ultra için hazırlıklar sürerken, cihazın menteşe tasarımı konusunda kritik bir belirsizlik yaşanıyor. Sektörden gelen son bilgilere göre şirket, menteşe sisteminde sıvı metal mi yoksa 3D baskı teknolojisi mi kullanacağına henüz karar vermiş değil. iPhone Ultra’nın, Oppo Find N6 modeline benzer şekilde neredeyse hiç iz bırakmayan düz bir ekran deneyimi sunması hedefleniyor. Teknoloji dünyasının yakından takip ettiği bu karar süreci, Temmuz ayı sonuna kadar nihayete erecek ve cihazın üretim stratejisini doğrudan belirleyecek. • iPhone Ultra’nın ekran katlanma izinin endüstrideki en başarılı örneklerden biri olması planlanıyor. • Apple, üretim maliyetleri ve tedarik zinciri durumuna göre iki farklı menteşe teknolojisi arasında tercih yapacak. • Sıvı metal teknolojisi yüksek esneklik sunarken, 3D baskı yöntemi üretim ölçeğinin artırılmasına olanak tanıyor. • Cihazın başlangıç fiyatının 2.299 dolar ile 2.399 dolar arasında olması bekleniyor.
APPLE İKİ FARKLI MENTEŞE TEKNOLOJİSİNİ DEĞERLENDİRİYOR: iPhone Ultra’nın ekranındaki katlanma izini minimize etmek isteyen Apple, donanım mühendisliği departmanında iki ana seçenek üzerinde duruyor. İlk seçenek olan sıvı metal, amorf metal alaşımları sayesinde üstün esneklik ve çizilme direnci vadediyor. Geleneksel metallerin aksine, soğuma aşamasında düzensiz bir yapı kazanan bu malzeme, menteşenin orijinal şeklini korumasını sağlıyor. Ancak bu yöntem, karmaşık üretim süreçleri nedeniyle maliyetleri ve üretim zorluğunu artırıyor. Apple’ın belirleyeceği menteşe sistemi, cihazın uzun vadeli dayanıklılığını ve pazar konumlandırmasını tayin edecek.
ÜRETİM MALİYETLERE BAĞLI: Şirketin 3D baskı teknolojisine yönelmesi, büyük oranda bellek tedariki ve üretim kapasitesiyle ilgili müzakerelere bağlı görünüyor. Eğer Apple, tedarikçileriyle maliyetleri düşürme konusunda anlaşma sağlarsa, seri üretim için 3D baskı yönteminin kullanılması daha olası hale gelecek. 3D baskı, özellikle hassas yüzey boşluklarının doldurulmasında fotopolimer damlacıklar kullanarak daha pürüzsüz bir katlanma dinamiği oluşturabiliyor. Oppo Find N6 gibi modellerin başarıyla kullandığı bu tür yenilikçi üretim süreçleri, Apple’ın da tasarım dilini değiştirmesine öncülük ediyor.
Şirket başlangıçta sınırlı sayıda üretim yapmayı planladığı için sıvı metal seçeneğine odaklanmıştı, ancak pazar talebi ve üretim hacminin artırılması durumunda stratejik bir değişikliğe gidilmesi kaçınılmaz görünüyor. Yeni nesil katlanabilir iPhone’un fiyatlandırması, mevcut iPhone 17 Pro Max modellerinin neredeyse iki katına çıkacak. Apple’ın katlanabilir telefon pazarındaki rekabeti nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Sıvı metal teknolojisi mi yoksa 3D baskı yöntemleri mi cihazın uzun ömürlülüğü için daha verimli bir tercih olur? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23