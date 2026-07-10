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Gündem İstanbul'da tarihi diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya birlik ve beraberlik mesajı!
Gündem

İstanbul'da tarihi diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya birlik ve beraberlik mesajı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

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İstanbul'da tarihi diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya birlik ve beraberlik mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Vahdettin Köşkü'nde düzenlediği kritik üst düzey kabullerle Türkiye'nin küresel diplomasideki ağırlığını bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan; önce Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyumah Boakai, ardından da Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile arka arkaya bir araya gelerek ezilen coğrafyaların ve stratejik ittifakların yanında olduğunu tüm cihana ilan etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyumah Boakai ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Boakai'yi Vahdettin Köşkü'nde resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Boakai, daha sonra ikili görüşmeye geçti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

 

LÜBNAN BAŞBAKANI'YLA ÇALIŞMA YEMEĞİNE KATILDI

Erdoğan daha sonra, Vahdettin Köşkü'nde Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile çalışma yemeğine katıldı.

Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı, Türkiye'nin Lübnan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik desteği yinelendi. 

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