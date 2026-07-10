İstanbul'da tarihi diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya birlik ve beraberlik mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Vahdettin Köşkü'nde düzenlediği kritik üst düzey kabullerle Türkiye'nin küresel diplomasideki ağırlığını bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan; önce Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyumah Boakai, ardından da Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile arka arkaya bir araya gelerek ezilen coğrafyaların ve stratejik ittifakların yanında olduğunu tüm cihana ilan etti.