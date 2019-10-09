Temel Karamollaoğlu yarın Ahmet Davutoğlu ile görüşecek

Sezai Erhan yeniakit.com.tr SP Lideri yarın saat 12.00’de ‘Türkiye'nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri' kapsamında, AK Parti’den ayrılarak yeni parti kurma hazırlığı yapan Ahmet Davutoğlu ile görüşecek.

Ziyaret Ankara’da Davutoğlu’nun ofisinde

Karamollaoğlu'nun ziyaretinin Ankara'da saat 12.00’de, Davutoğlu’nun ofis olarak kullandığı ve parti kurma hazırlıklarını yapmakta olduğu Beysukentteki 3 katlı binada olacağı ifade edildi. Ziyarette Karamollaoğlu'na Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın eşlik edeceği, Davutoğlu’nun yanında ise Selim Temurci, Nedim Yamalı, Selçuk Özdağ gibi isimlerin olacağı öğrenildi.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Akşener ve Babacan’la görüşmüştü

Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ederek başladığı liderler turu kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile de görüşmüştü. Karamollaoğlu ayrıca yeni parti kurma hazırlığında olan eski bakan Ali Babacan’ı da geçtiğimiz günlerde ziyaret ederek uzun bir görüşme gerçekleştirmişti.