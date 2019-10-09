0553 313 94 23

Temel Karamollaoğlu yarın Ahmet Davutoğlu ile görüşecek

Saadet Partisi(SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yarın yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile çok konuşulacak bir görüşme yapacak.

09 Ekim 2019 Çarşamba 20:25
Temel Karamollaoğlu yarın Ahmet Davutoğlu ile görüşecek

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  SP Lideri yarın saat 12.00’de ‘Türkiye'nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri' kapsamında, AK Parti’den ayrılarak yeni parti kurma hazırlığı yapan Ahmet Davutoğlu ile görüşecek.

Ziyaret Ankara’da Davutoğlu’nun ofisinde

Karamollaoğlu'nun ziyaretinin Ankara'da saat 12.00’de, Davutoğlu’nun ofis olarak kullandığı ve parti kurma hazırlıklarını yapmakta olduğu Beysukentteki 3 katlı binada olacağı ifade edildi. Ziyarette Karamollaoğlu'na Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın eşlik edeceği, Davutoğlu’nun yanında ise Selim Temurci, Nedim Yamalı, Selçuk Özdağ gibi isimlerin olacağı öğrenildi.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Akşener ve Babacan’la görüşmüştü

Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ederek başladığı liderler turu kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile de görüşmüştü. Karamollaoğlu ayrıca yeni parti kurma hazırlığında olan eski bakan Ali Babacan’ı da geçtiğimiz günlerde ziyaret ederek uzun bir görüşme gerçekleştirmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 20:25
  1. Aydın
  2. Ankara
  3. Ahmet Davutoğlu
  4. Temel Karamollaoğlu

YORUM YAZ

  • BURHAN ÇİPABURHAN ÇİPA7 dk önce
    İNTERNET SİTENİZİ GÜÇLENDİRİN.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Mehmetçik büyük operasyonu başlatmıştı! İşte harekat sonrası sosyal medyayı sallayan o video
  1. Mehmetçik büyük operasyonu..
  2. Barış Pınarı'na destek için Fetih..
  3. Barış Pınarı Harekatı'nda ilk bilanço
  4. Ünlü isimlerden Barış Pınarı..
  5. Temel Karamollaoğlu yarın Ahmet..
  6. Tel Abyad şehri nerededir?
  7. ABD Başkanı Trump’tan Barış Pınarı..
  8. Rasüleyn şehri nerededir?
  9. Emine Bulut cinayetinin görüldüğü..
  10. Ceylanpınar nerede? Ceylanpınar'ın..
  11. Akçakale nerede? Akçakale’nin..
  12. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Barış Pınarı..
  13. Amedspor Samsunspor maçı kaç kaç..
  14. Hacamat vücudun hangi noktalarına..
  15. HÜDA PAR'dan 'Barış Pınarı Harekatı'..
  16. Barış Pınarı Harekatı nedir, hangi..
  17. İBB'nin Çince tabelalarına çok sert..
  18. Geçici iş göremezlik ödeneği nasıl..
  19. Resulayn nerede? Resulayn neden..
  20. Emekli Astsubaylar Derneğinden Barış..
  21. Ekrem İmamoğlu’ndan Barış Pınarı..
  22. İkinci kez kıdem tazminatı nasıl..
  23. Başkomutan Erdoğan harekat merkezinde
  24. Korgeneral Karakuş açıkladı! Kara..
  25. Türk savaş uçakları Suriye'ye girdi!
  26. Barış Pınarı Harekatı'nda dikkat çeken..
  27. İş elbisesi ile namaz kılınabilir mi?
  28. Birgün'den skandal operasyon haberi!
  29. Operasyondan dakikalar sonra Akit'e..
  30. Harekat sonrası Karamollaoğlu'ndan ilk..
Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
Türkiye'den ata tohumu hamlesi! Çalışmalar hızlandı
Türkiye'den ata tohumu hamlesi! Çalışmalar hızlandı
Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor
Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor
Ali Babacan'ın ekibinde yer alan isimle ilgili flaş iddia! Eski bakan AK Parti'den istifa etti
Ali Babacan'ın ekibinde yer alan isimle ilgili flaş iddia! Eski bakan AK Parti'den istifa etti

Günün Karikatürü

10 Ekim 2019
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"
Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"