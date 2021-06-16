Temel Karamollaoğlu ne der bu işe? Artık gizlemiyorlar! CHP’nin ajandasından bakın ne çıktı

Siyasi partilerin yeni anayasa, siyasi partiler ve seçim kanunlarını içeren çalışmaları yaz aylarında siyasetin gündeminde olacak.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun yönetimindeki CHP, "Üç Yeni" olarak adlandırılan bir ajanda çalışmasına imza attı. Yeni yasal düzenlemelerden oluşan çalışmada toplumsal ahlak yapısını derinden sarsacak ve aile yapısını tamamen yok edecek toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili maddeler de yer aldı.

Karamollaoğlu ne diyecek?

Skandal madde ile toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlanmasına katkı amacıyla tüm bürokrasi atamalarında cinsiyet dengesi gözetileceği iddia edildi.

Öte yandan CHP ile siyasi ittifak içerisinde bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun CHP’nin aileyi hedef alan skandal çalışması ile ilgili ne diyeceği merak ediliyor.