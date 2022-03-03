Temel Karamollaoğlu eşcinsellerden protesto yemişti! Ali Babacan tarafını açıkladı

Yeniakit.com.tr

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA'nın aylardır üzerinde çalıştıkları Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'nde "İstanbul Sözleşmesi" ile "Eşcinsel Yönelim Yasası" yer almayınca, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, toplantının düzenlendiği salonda, protesto edilmişti.

Kılıçdaroğlu eşcinsellere vaatte bulunmuştu!

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin billboardları aracılığı ile eşcinseller için "Cinsel Yönelim Yasası" çıkaracağını vadetmişti. Öte yandan Saadet Partisi'nin itirazı dışında masadaki tüm partiler İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden uygulamaya alacaklarının sözünü vermişti.

Saadet itiraz edince metne girmedi!

Saadet Partisi'nin itirazı sebebi ile ne eşcinseller için ne de İstanbul Sözleşmesi için verilen vaatler mutabakat metnine girmedi.

Toplantıya katılan "Eşitlik İçin Kadın Platformu" üyeleri, toplantının ardından, mutabakat metnine imza atılan kürsüye çıkarak, "İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. Yaşasın kadın dayanışması." şeklinde slogan atıp, Temel Karamollaoğlu'nu protesto etti.

Öte yandan eşcinseller de Kılıçdaroğlu'nun vaadinin mutabakat metninde yer almaması sebebi ile 6'lı muhalefeti eleştirdi.

Partisinin "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" için düzenlediği etkinlikte konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu'nun protesto edilmesinden sonra İstanbul Sözleşmeşi'ne ilişkin açıklamada bulundu.

Siyasi hırsı uğruna bütün değerlerini ayaklar altına alan Ali Babacan, eşcinsel yaşam tarzının önünü açan İstanbul Sözleşmesi'ne şu ifadelerle destek verdi:

Bir gece yarısı İstanbul Sözleşmesi’ni terk edenlerin evdeki siyasi hesapları çarşıya uymadı. Çünkü her mahalleden kadın bu pervasızlığa karşı ses çıkardı. Toplumun her kesiminden kadınlar, bugünkü otoriter zihniyete geçit vermeyeceklerini gösterdiler. Kadınların kararlı mücadelesinin, iktidardaki otoriter zihniyete karşı galip geleceğini biliyorum.