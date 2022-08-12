Temel Bey bunda bir mahsur görmüyor! Saadet Partililer ‘bez parçası’ diyen Kılıçdaroğlu’na mı oy verecek?

CHP ve avaneleri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için her yolu deniyor. Son olarak İYİ Parti cephesinden Kılıçdaroğlu'nun Alevi olduğu için aday olmaması gerektiği yönündeki açıklamalarını kullanan CHP ve saz arkadaşları, zaten kendi saflarından yapılan bu açıklamayı kullanarak bir mağduriyet oluşturuyor ve adaylığı meşrulaştırmak için ellerinden geleni yapıyor.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu da Kılıçdaroğlu'nun Alevi olduğu gerekçesiyle aday olmaması gerektiği yönündeki açıklamalardan mağduriyet edebiyatı yaptı. Halk TV'de katıldığı canlı yayında, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığında "alevi" olmasının herhangi bir engel teşkil etmemesi gerektiğini söyledi. Kamuoyunun tepkisinin de ölçülmesi gerektiğini söyleyen Karamollaoğlu, "Kamuoyunda olmamalı diyenlerin yoğunluğu önemli. Yüz kişide bir kişi ise bunun bir önemi yok. Bunu gündeme getirenler haricinde büyük bir tepki yok gibi gözüküyor" dedi.

Karamollaoğlu açıkça Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak baktığını ifade etse de, CHP liderinin İslam karşıtı sözleri hakkında ne düşündüğü merak konusu oldu!..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir süre önce katıldığı canlı yayında, başörtüsü için, "Bir metrekarelik bez parçası" ifadesini kullanmıştı!..

Karamollaoğlu'nun, Allah'ın emri olan başörtüsü için bu ifadeleri kullanan bir adamın desteklenmesine nasıl sıcak bakabildiği kafalarda soru işareti bıraktı!..