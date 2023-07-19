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Yerel TEM’de tırdan devrilen yüklere otomobil çarptı, trafik felç oldu: 3 yaralı
Yerel

TEM’de tırdan devrilen yüklere otomobil çarptı, trafik felç oldu: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-07-19 06:54:00 -
TEM’de tırdan devrilen yüklere otomobil çarptı, trafik felç oldu: 3 yaralı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde otomobil, tekstil ürünleri taşıyan tırdan devrilen yüklere, ardından bariyerlere çarptı. Otomobilde aynı aileden 3 kişi yaralanırken kazadan ve devrilen yüklerden dolayı trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Kartepe ilçesi TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Ankara istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, taşıdığı tekstil ürünlerini Kazakistan’a götürmek üzere yola çıkan Y.Ç. idaresindeki 47 AAL 408 plakalı tır, virajı sert dönmesinin ardından yüklerini düşürmeye başladı. Düşen yükler orta refüjde bulunan bariyerlerin de bir kısmını devirdi.

O esnada seyir halinde olan C.B. idaresindeki 34 GM 0431 plakalı otomobil, önce yola dökülen yüklere ardından bariyerlere çarparak kaza yaptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü C.B. ile eşi ve çocuğunun yaralandığını tespit etti. 3 yaralı ekiplerin yardımıyla ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de bölgeye gelerek yolu temizleme ve devrilen yükleri kaldırma çalışması başlattı. Güvenli geçişlerin sağlanması adına trafik her iki istikametten de kontrollü olarak verildi.

Kazalı otomobilin kaldırılma çalışmasında ise trafik tamamen durduruldu. TEM Otoyolunda uzun araç kuyrukları meydana geldi.
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Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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