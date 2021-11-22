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Yaşam TEM’de katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Yaşam

TEM’de katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Tem Otoyolu Esenyurt mevkiinde hafriyat kamyonunun 3 araca çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 16:29:00 - 2021-11-22 16:46:12

Tem Otoyolu Esenyurt mevkiinde 2 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Tem Otoyolu Esenyurt mevkiinde Edirne istikametinde Cumartesi günü öğlen saatlerinde bariyerleri aşarak karşı yöne geçen hafriyat kamyonu, biri cip olmak üzere 3 araca çarpmıştı. Korkunç kazada 2 kadın hayatını kaybetmiş, bir çocuk da yaralanmıştı.

Görüntüler ortaya çıktı

Feci kazaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Yolda seyir eden bir araç kamerasına yansıyan görüntülerde otomobillerin karşı şeride giren hafriyat kamyonu ile feci şekilde çarpıştıkları, 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada otomobilin çarpışmanın etkisiyle bariyerlere savrulduğu görülüyor.

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