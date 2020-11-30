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Gündem TEM’de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Gündem

TEM’de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bolu’da TEM Otoyolu’nda TIR'a arkadan çarparak TIR'la birlikte metrelerce sürüklenen minibüsteki 2 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 21:21:00 -
TEM’de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza, Bolu TEM Otoyolu Rüzgarlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Hüseyin Muhammed Ali İsmail Kasımlee idaresindeki 06 MB 5862 plakalı Volkswagen marka minibüs, önünde seyreden Hüseyin Canpunar yönetimindeki demir yüklü 06 FF 0850 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle TIR'ın dorsesinin altına giren minibüs, TIR'la birlikte 50 metre boyunca sürüklendi. Kazada paramparça olan minibüste bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ve araçta bulunan 2 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri ise cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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