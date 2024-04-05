  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Independent'ın 'Yeter' manşetine tepki! Çarpıcı tespitler: 'Irkçılığın itirafı'

Öldüğü konuşuluyordu! İslam düşmanı Momika'dan haber var

Zafer Şahin'den AK Parti'deki o isimlere görülmemiş tepki: Lütfen köşene çekil, yeter köşene çekil

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: 9 gün boyunca ücretsiz olacak

Herkes uçacak diyordu! Mert Başaran'dan dolar kuru için 1 lira açıklaması geldi

Bunlar mı barışçıl gösteriler? Mazlumder’in PKK sempatizanlarını savunma damarı kabardı!

Esra Elönü o polisi yetkililere ihbar etti: Gereği yapılsın lütfen

NATO'dan müttefiklere Ukrayna için destek çağrısı! Aciliyet arz ediyor diyerek çağrıda bulundu

Türkiye o ülkeye İHA yapmayı öğretmişti! Bayraktar Akıncı'ya rakip İHA yaptılar, herkes şaşkın

Cihat Yaycı kimsenin aklına gelmeyecek detayı açıkladı: Van'ı bu yüzden bilerek seçtiler
Yerel TEM Otoyolu'nda otomobil cipe arkadan çarptı
Yerel

TEM Otoyolu'nda otomobil cipe arkadan çarptı

Yeniakit Publisher
2024-04-05 06:57:00 -

Ataşehir'de TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil, bir cipe arkadan çarptı. Kazada, biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Ataşehir TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Şahin kontrolündeki 34 KNH 86 plakalı otomobil, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, Yusuf Teoman İnce yönetimindeki 34 FZU 908 plakalı cipe arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile otomobil sürücüsü Şahin ağır yaralanırken cip sürücüsü İnce hafif yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü bir şekilde tek şeritten sağladı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından TEM Otoyolu'nda trafik akışı normal seyrine döndü.

 Polis kaza ile ilgili incelme başlattı.

İmamoğlu kazandı! Yunan medyası paylaştı
İmamoğlu kazandı! Yunan medyası paylaştı

Gündem

İmamoğlu kazandı! Yunan medyası paylaştı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İki küçük kardeş el frenini indirdi, kayan araç kaza yaptı
İki küçük kardeş el frenini indirdi, kayan araç kaza yaptı

Yerel

İki küçük kardeş el frenini indirdi, kayan araç kaza yaptı

Kazakistan’ın başı su taşkınlarıyla dertte
Kazakistan’ın başı su taşkınlarıyla dertte

Dünya

Kazakistan’ın başı su taşkınlarıyla dertte

Gaziosmanpaşa da kızardı! Sayım yeniden yapıldı kazanan parti belli oldu
Gaziosmanpaşa da kızardı! Sayım yeniden yapıldı kazanan parti belli oldu

Siyaset

Gaziosmanpaşa da kızardı! Sayım yeniden yapıldı kazanan parti belli oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23