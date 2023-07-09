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Yerel TEM Otoyolu'nda kaza: 1 ağır yaralı
Yerel

TEM Otoyolu'nda kaza: 1 ağır yaralı

Yeniakit Publisher
2023-07-09 09:17:00 -
TEM Otoyolu'nda kaza: 1 ağır yaralı

TEM Otoyolu'nda orta şeritte arıza yapan otomobile kargo minibüsünün çarptığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

 TEM Otoyolu'nda orta şeritte arıza yapan otomobile kargo minibüsünün çarptığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Seyrantepe TEM Otoyolu Ankara istikametinde sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 41 H 8448 plakalı otomobil orta şeritte arıza yaptı. Bu sırada seyir halinde olan Mesut Geliç hakimiyetindeki 34 GAF 301 plakalı kargo minibüsü, arıza yapan araca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından bölgeye gelen polis ekipleri kontrollü şekilde yolun tek şeridini trafiğe açtı. Kazanın ardından otoyol üzerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

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