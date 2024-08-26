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Dünya Telegram’ın CEO’su Durov'un suçları açıklandı! Yer yerinden oynayacak
Dünya

Telegram’ın CEO’su Durov'un suçları açıklandı! Yer yerinden oynayacak

Yeniakit Publisher
2024-08-26 23:11:00 -
Telegram’ın CEO’su Durov'un suçları açıklandı! Yer yerinden oynayacak

Paris Savcısı Laure Beccuau, Telegram’ın kurucusu ve sahibi olan Rus asıllı milyarder Pavel Durov’un çocuk istismarı, uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılık ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındığını belirtti.

Telegram’ın kurucusu ve sahibi olan Rus asıllı milyarder Pavel Durov’un, Fransa’da neden gözaltına alındığı Paris Savcısı Laure Beccuau, tarafından açıklandı. Beccuau, Durov’un 8 Temmuz’da siber suçlar birimi tarafından adı açıklanmayan bir kişiye yönelik başlatılan çocuk istismarı, uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık, yasa dışı işlemlere izin veren çevrim içi bir platform işletmek ve kara para aklama ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındığını aktardı. Durov’un çarşamba gününe kadar gözaltında tutulabileceği belirtildi.

“Bir platformun ya da sahibinin o platformun kötüye kullanılmasından sorumlu olduğunu iddia etmek saçmalıktır”

Telegram tarafından yapılan açıklamada, “Telegram’ın CEO’su Pavel Durov’un saklayacak hiçbir şeyi yok ve Avrupa’da sık sık seyahat ediyor. Bir platformun ya da sahibinin o platformun kötüye kullanılmasından sorumlu olduğunu iddia etmek saçmalıktır” denildi.

“Durov’un tam olarak neyle suçlandığını henüz bilmiyoruz”

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, “Durov’un tam olarak neyle suçlandığını henüz bilmiyoruz. Durov’u tam olarak neyle suçlamaya çalışıyorlar? Bunu bilmeden herhangi bir açıklama yapmak muhtemelen yanlış olur” ifadelerini kullandı.
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Özel jetle geldiği havaalanında gözaltına alındı

Adı açıklanmayan bir polis sözcüsü, Durov’un Telegram ve sosyal medya üzerinden işlenen siber ve mali suçlar konusunda iş birliği yapmadığı gerekçesiyle ulusal siber suçlar ve dolandırıcılık ofisleri tarafından soruşturulduğunu söyledi.
Azerbaycan’dan özel bir jetle başkent Paris yakınlarındaki Le Bourget Havaalanı’na indikten kısa bir süre sonra gözaltına alınan Durov’un, Telegram’daki moderatör eksikliği ve polisle işbirliği yapılmaması nedeniyle platformda çok sayıda suçun işlenmesine izin verildiği iddiasıyla yürütülen bir ön soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öne sürülmüştü.

Rusya’nın Mark Zuckerberg’i

“Rusya’nın Mark Zuckerberg’i” olarak anılan 39 yaşındaki milyarder Durov, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri çifte vatandaşlığına sahip. Forbes tarafından 15,5 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu tahmin edilen Durov, geçtiğimiz nisan ayında bazı hükümetlerin kendisine baskı yapmaya çalıştığını, ancak uygulamanın “jeopolitik bir oyuncu” değil tarafsız bir platform olarak kalması gerektiğini söylemişti.

Kaynak: AA

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